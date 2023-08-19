Polis ile seyyar tuvalet kabini arasında amansız kovalamaca! "İşler pisleşmeden" şüpheli tuvalet kabini yakalandı...

ABD'nin Michigan eyaletindeki New Buffalo kentinde sıradışı bir olay yaşandı. Polis şiddetli rüzgar nedeniyle harekete geçen seyyar tuvalet kabininin peşine düştü.

İlginç kovalamaca anları böyle kaydedildi.

"İŞLER 'PİSLEŞMEDEN ÖNCE ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Yetkililer, polis aracının kamerasına yansıyan görüntülerle ilgili dün esprili bir üslupla “Bazı günler polis memuru olmak harika bir iştir. Diğer günler biraz ‘berbat’ olabilir... Bu gece memurlarımızdan biri kaçak bir seyyar tuvalet ile hızlı bir takip gerçekleştirdi, neyse ki işler ‘pisleşmeden’ önce şüpheliyi yakalayabildi” açıklamasını yaptı. (DHA)

