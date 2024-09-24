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  4. Polis katili Yunus Emre Geçti, akıllara 'Canavar Köşkü'nü getirdi: Hapse bir giren bir daha çıkamadı! Cani ise 26 suç işleyip serbest kaldı

Polis katili Yunus Emre Geçti, akıllara 'Canavar Köşkü'nü getirdi: Hapse bir giren bir daha çıkamadı! Cani ise 26 suç işleyip serbest kaldı

24.09.2024 15:56
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19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin 26 suç kaydı olmasına karşın polis katili olana dek serbest dolaşabilmesi akıllara İngiltere'de 2012'ye dek uygulanan bir ceza sistemini getirdi. Bu ceza sistemiyle hapse atılanlar "Canavar Köşkü" olarak adlandırılan hapishaneye atıldı. Ağır suçlulara uygulanan bu sistemle hapis cezası süresiz olarak verildi. Örneğin 17 yaşında bu cezayla hapse giren Luke Ings, şimdi 36 yaşında ve tahliye tarihi hala yok.

Polis katili Yunus Emre Geçti, akıllara 'Canavar Köşkü'nü getirdi: Hapse bir giren bir daha çıkamadı! Cani ise 26 suç işleyip serbest kaldı

Sabıkası kabarıktı, karışmadığı suç hemen hemen kalmamıştı. 'Piton 82' adlı bir grupla suçlar işlediği öne sürüldü. 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin cani olmasının yanı sıra bir sapık olduğu da ortaya çıktı. Kahraman polis memuru Şeyda Yılmaz (27), operasyon sırasında Geçti'nin kurşunuyla öldü. Akıllara aynı soru geldi: 26 suç kaydı olan bu cani nasıl serbest kalabildi?

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RESTORANDA KAVGA VE SOYGUNA KARIŞTI, HAPSİ BOYLADI

İngiltere'nin Bracknell kentinde 2006 yılında Luke Ings adlı genç dünyaca ünlü bir fast-food restoranında soygun ve kavga suçlarına karıştı. En az 18 aylık hapis cezasına çarptırılan Ings artık 36 yaşına bastı ama HMP Wakefield'de parmaklıkların ardında. Burası, yüksek riskli cinsel saldırı suçlularının ve katillerin tutulduğu 'Canavar Köşkü' olarak adlandırılan maksimum güvenlikli bir hapishane.

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NE ZAMAN TAHLİYE OLACAĞINI BİLEN YOK

Ings'in ne zaman tahliye olacağı belirsiz. Bunun nedeni, kendisinin 'kamu korumasına yönelik hapis cezası' (imprisonment for public protection - IPP) adı verilen süresiz bir hapis cezasına çarptırılmış olması.

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BU SİSTEMLE CEZALANDIRILAN HALA HAPİS YATIYOR

Bu ceza 2012'ye dek kamuya ciddi zarar verme riski taşıyan ağır suçlulara veriliyordu. Daha sonra insan hakları kaygıları nedeniyle bu uygulamadan vazgeçildi. Ancak 2012'den önce bu cezayı almış olanlar hala bu koşullar altında cezaevinde kalmaya devam ediyor.

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YUNUS EMRE GEÇTİ 26 SUÇ İŞLEYİP SERBEST BIRAKILDI

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın faili, 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti ise aralarında cinsel taciz, çocuğa cinsel istismar, gasp, hırsızlık, yağma gibi suçların bulunduğu tam 26 suç kaydı bulunmasına rağmen serbest kalmıştı.

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POLİS SİLAHIYLA POLİS ÖLDÜRDÜ

Pazar günü ise İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, Yunus Emre Geçti yakalandığı sırada polisin silahını alıp polise ateş açtı. Yaralanan polis memuru Şeyda Yılmaz (27) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısının silah ve lüks araçlarla yaptığı sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Geçti'nin "Bir dahaki sefere kafasına basarım" diyerek tehdit ettiği de görüldü.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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şehit polis Ümraniye katil
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