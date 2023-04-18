Polis lojmanında başından vurulmuştu! Tabancanın sahibi komiser yardımcısı için şok sözler: 'İki kez başıma silah dayadı'

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının üst katındaki polis lojmanlarından 14 Nisan'da saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğancan Y.'nin kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Çağırılan sağlık ekibi tarafından Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yeşim Akbaş, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Doğancan Y., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğancan Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Doğancan Y.'ye ait olduğu belirlendi. Doğancan Y., başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Cinayet ihtimaline karşın Doğancan Y.'nin el svabının alındığı, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonucun beklendiği bildirildi.

Ayrıca Yeşim Akbaş'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporunda Yeşim Akbaş'ın ölüm şeklinin ateşli silah yaralanmasına bağlı gerçekleştiği, cesetten alınan örneklerin laboratuvar tetkiki bitiminde ayrıntılı otopsi raporunun düzenleneceği belirtildi. Yeşim Akbaş'ın cenazesi memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi.

ESKİ EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU, 2 DEFA BAŞINA SİLAH DAYAMIŞ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, komiser yardımcısı Doğancan Y.'nin bir hafta önce boşandığı eşi Meryem Emir'i, defalarca darbettiği ve 2 kez de başına silah dayadığı ortaya çıktı. Meryem Emir, yaşadıklarını 21 Şubat 2022'de CİMER'e verdiği dilekçe ve geçen yıl 3 Mart'ta Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinde anlattı.

Komiser yardımcısı Doğancan Y., ile emniyet müdürlüğü marketinde kasiyer olarak görev yaptığı sırada tanıştıklarını ve 17 Aralık 2021'de evlendiklerini kaydeden Emir, ifadesinde, "Sorunlarımız kıskançlık nedeniyle oldu. Eşim alkol aldığı zaman kendini kaybeder, sürekli bu konuları açarak tartışma çıkarır. Çalıştığım yerdeki insanlarla olan münasebetimi yanlış anlar ve sık sık tartışma yaratır. Evlenmeden bir ay önce evde oturuyorduk. Birlikte çalıştığımız insanları kıskandığı için tartışma çıkardı. Bu sırada alkol alıyordu. Verdiğim cevaplardan tatmin olmayınca beni darbetti. Mesleğinden dolayı beylik tabancası vardı, ilk olarak bu olayda başıma silahı dayadı. Şikayetçi olmadım" dedi.

'SEN ÖLÜMDEN KORKMUYOR MUSUN?'

Evlendikten sonra da eşinin kıskançlıklarının sürdüğünü belirten Emir, "İlk evliliğimle ilgili araştırmalar yapıp, bunları bana söyleyerek tartışma çıkarıyordu. Geçen yıl 19 Ocak'ta yine tartıştık. Beni yine darbetti ve beylik tabancasını ikinci kez başıma dayayarak, 'Sen ölümden korkmuyor musun?' dedi. Annesi M.Y.'nin ısrarı ve mesleğiyle ilgili sorun yaşamaması için o dönemde şikayetçi olmadım" diye konuştu.

Doğancan Y.'nin bu olaydan 9 gün sonra kendisine boşanma davası açtığını da ifadesinde anlatan Emir'in "Dava açtığını biliyordum ama görüşmemiz devam ediyordu. Hatta sürekli iş yerime geliyordu. Boşanmak istemediğini fakat ailesinin zorla dava açtırdığını söyledi. Doğancan Y., bir trafik kazası geçirdi ve bana kredi çekemediğini söyledi. Ben de aracın tamir masrafı için bankadan 47 bin 500 lira kredi çektim. Toplamda 57 bin 500 lira verdim. Doğancan Y. ile yaşadığımız evden çıktı. Bana amcasıyla kaldığını söyledi. Ancak annesiyle yaptığım görüşmede bunun yalan olduğunu öğrendim. Kendisine verdiğim paradan annesinin de haberi oldu. Bana karşı hakaret ve tehditleri bulunan boşanma aşamasındaki eşimden şikayetçi ve davacıyım. Ayrıca uzaklaştırma kararı talep ediyorum" dediği öğrenildi.

(DHA)

