Polis lojmanında sır olay! Kanlar içinde bulundu, komiser gözaltına alındı

Manisa Demirci'deki polis lojmanlarından sabah saatlerinde silah sesi duyuldu. Eve giden ekipler, kanlar içinde yerde yatan 26 yaşındaki Yeşim Akbaş'ı hastaneye kaldırdı. 26 yaşındaki genç kadın hayatını kaybederken jandarma, dairede oturan komiseri gözaltına aldı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu soruşturma sonunda belli olacak.

KANLAR İÇİNDE HAREKETSİZ HALDE YERDE YATARKEN BULUNDU

Manisa'nın Demirci ilçesinde yer alan Emniyet Müdürlüğünün üst katındaki lojmanlarda sabah saatlerinde silah sesi duyuldu. Bunun üzerine sesin geldiği daireye çıkan polis ekipleri ilçe emniyet müdürlüğünde görev yapan komiserin oturduğu lojmana girdi. Ekipler meslektaşlarının evinde güzellik salonu işleten 26 yaşındaki Yeşim Akbaş'ı kanlar içerisinde hareketsiz halde yerde yatarken buldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan talihsiz kadın için olay yerine ambulans ve sağlık ekibi çağrıldı. Çağrı üzerine lojmana gelen sağlık ekipleri, yaralı Akbaş'ı Demirci Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından dairede oturan komiser, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre Yeşim Akbaş'ın ilçedeki güzellik salonunu 2021 Ekim ayında hizmete açtığı öğrenildi. Akbaş'ın güzellik merkezini geçtiğimiz 29 Mart'ta devretmek istediği belirtildi.

GERÇEK SORUŞTURMA SONUCUNDA ORTAYA ÇIKACAK

Tam bir hayvan sever olan genç kadının sosyal medyada kedisi ile beraber paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti. Yeşim Akbaş'ın cinayet sonucu mu yoksa intihar nedeniyle mi yaşamını yitirdiği soruşturma sonunda netleşecek. Yeşim Akbaş'tan geriye sosyal medya hesabından paylaştığı mutluluk dolu fotoğraflar kaldı.



