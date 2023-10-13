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Polis memuru Cihat Ermiş şehit edilmişti! 'Ceco İsa Grubu'na operasyon, çarpıcı detaylar ortaya çıktı

13.10.2023 10:10 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da polis memuru Cihat Ermiş'in şehit edilmesiyle ilgili 'Ceco İsa Grubu' suç örgütüne operasyon düzenlendi. 9 kişi gözaltına alınırken örgütle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Üyelerin bölgede bulunan insanlar üzerinde korku ve panik oluşturup alıkoydukları kişileri darp ederek video kaydına aldıkları ve husumetli oldukları kişilerin ev veya iş yerlerini kurşunladıkları, bu suçları işlerken daha az dikkat çektiği için çocukları kullandıkları öğrenildi.

Polis memuru Cihat Ermiş şehit edilmişti! 'Ceco İsa Grubu'na operasyon, çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi’nde 9 Ekim Pazartesi günü saat 02.30’da Çalıkuşu 1 sokak üzerinden silah sesleri geldiğini duyanlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden ekip ateş edenleri bulmaya çalışırken yeni bir ihbar daha aldı. Cadde üzerindeki bir sitenin giriş katında oturan Muhabbet Berke Çorak, polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine ekip ihbarın yapıldığı eve gitti. Ekipler kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Çorak’ın telefonunu arayan ekipler yine cevap alamayınca Çorak’ın hayatından endişe ederek kapısını açıp içeri girdi. Ancak Çorak eve giren polise ateş etti. Açılan ateş sonucu göğsünden yaralanan polis memuru Cihat Ermiş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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ANLAŞMAZLIK YAŞAMIŞLAR

Ermiş’i şehit eden Çorak gözaltına alınırken evinde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu bulundu. Ekipler bu sırada kapının önünde ateş edenlerin de tespit edilmesi için çalışmalarına devam etti. Yapılan incelemelerde şüpheli Muhammet Berke Çorak’ın kapısının önünde ateş edenlerin ‘Ceco İsa Grubu’ olarak bilinen çete üyeleri olduklarını belirledi. Çorak ve çete üyeleri arasında uyuşturucu yüzünden anlaşmazlık olduğu saptanınca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Ceco İsa Grubu'na yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda çete üyesi olduğu tespit edilen 9 kişiye operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Çorak’ın evinin önünde ateş ederken kullanılan 2 ruhsatsız tabanca, 9 fişek, Uzi görünümlü airsoft silah, kurusıkı tabanca, hassas terazi ve muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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DARP EDİP VİDEOYA ALMIŞLAR

Gözaltına alınan 'Ceco İsa Grubu' üyelerinin bölgede bulunan insanlar üzerinde korku ve panik oluşturup alıkoydukları kişileri darp ederek video kaydına aldıkları ve husumetli oldukları kişilerin ev veya iş yerlerini kurşunladıkları, bu suçları işlerken daha az dikkat çektiği için çocukları kullandıkları öğrenildi. Öte yandan çete üyelerinin eylemlerini kiralık ve ya çalıntı motosiklet ile gerçekleştirdikleri öğrenildi.

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Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si yaşı küçük oldukları gerekçesiyle Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken 7 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 7’si de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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şehit polis operasyon

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