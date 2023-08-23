Polisi peşlerine takıp ateş açtılar, her yerde aranıyorlar! İstanbul'da vale cinayeti sonrası nefes kesen kovalamaca kamerada: Lastikleri patlayınca...

Geçtiğimiz cumartesi gece yarısına doğru valelik yapan Ogun Tekin, kurşunların hedefi olup can vermiş, şüpheliler ise firar etmişti. Şüphelileri arama çalışmaları sürerken polis ekipleri dün 12.30 sularında Arnavutköy'de bir aracı durdurmak istedi. Ancak araçtakiler ihtara uymayıp kaçtı ve mega kentte filmleri aratmayan bir kovalamaca başladı. O anlar kameraya yansıdı.

LASTİKLERİ PATLADI, KAMYONET ÇALDILAR

Hadımköy'e kadar devam eden kovalamaca sırasında, polisler tarafından şüphelilerin bulunduğu otomobilin lastikleri patlatıldı. Hadımköy'de bir fabrikanın önünde otomobili terk eden şüpheliler yoldan geçen bir kamyoneti gasbederek olay yerinden kaçtı.

GASP ANLARI KAMERADA

Kamyonetin gasbedildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİSLE ÇATIŞMAYA GİRDİLER

Şüphelilerle çatışmaya giren polislerin kullandığı otomobile 7 mermi isabet ederken, kaçan şüphelilerin yakalanması çalışmalar sürüyor.

(DHA)

