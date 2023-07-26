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  4. Polisleri gören kaçak göçmenler tabanları yağladı! Teker teker balkondan atlasalar da kaçamadılar: İstanbul'da hareketli anlar

Polisleri gören kaçak göçmenler tabanları yağladı! Teker teker balkondan atlasalar da kaçamadılar: İstanbul'da hareketli anlar

26.07.2023 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kaçak göçmenlerin yaşadığı bir adres daha tespit edildi. Polis ekipleri Esenler'deki eve dün gece saatlerinde operasyon düzenledi. Polislerin eve geldiğini gören Filistinli ve Afgan 10 göçmenin yaptığı hareket dikkat çekti. Kaçak göçmenler kaçma hamlesine rağmen kıskıvrak yakalandı. O hareketli anlar kameralara yansıdı.

Polisleri gören kaçak göçmenler tabanları yağladı! Teker teker balkondan atlasalar da kaçamadılar: İstanbul'da hareketli anlar

İstanbul kaçak göçmenlerin en yoğun yaşadığı illerden biri. 6'sı Afgan, 4'ü Filistinli kaçak göçmen de Esenler'deki bir evde yaşıyordu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri o eve operasyon düzenledi. Kaçak göçmenler polislerin geldiğini görünce teker teker balkondan atlayıp kaçmaya çalıştı. Kaçak göçmenler çok geçmeden yakalandı.

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POLİS OPERASYONUN DÜĞMESİNE BASTI

Olay, dün gece saatlerinde Esenler Birlik Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine polis ekipleri kaçak göçmenlerin yaşadığı eve operasyon düzenledi.

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BALKONDAN ATLADILAR

Polislerin eve geldiğini gören 6 Afganistan ve 4 Filistinli kaçak göçmen yakalanmamak iki katlı binanın ikinci katındaki balkondan atladı.

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KAÇAMADILAR

Yaklaşık 3 metre yükseklikten atlayarak kaçmaya çalışan 10 kaçak göçmen kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından kaçak göçmenler geri gönderme merkezine götürüldü. Balkondan atladıkları anlar ise kameraya yansıdı.

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"TEKER TEKER HEPSİ ATLAMAYA BAŞLADI"

Soner Baş "Önceki gece 04.30'da burada bir taksiden 20 kişi indi. Emniyeti aradım. Emniyetten arkadaşlar geldi, ben de balkonda oturuyordum. Sonra bir baktım kapıyı açmadılar ve balkona çıktılar. Teker teker hepsi oradan atlamaya başladı" dedi.

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