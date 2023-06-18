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  4. Polonya'dan Marmaris'e gönderildi, içinden çıkanlar şoke etti! Korkunç kargo ile ilgili bakanlıktan da açıklama geldi: 76 tanesini gazeteye sarmışlar

Polonya'dan Marmaris'e gönderildi, içinden çıkanlar şoke etti! Korkunç kargo ile ilgili bakanlıktan da açıklama geldi: 76 tanesini gazeteye sarmışlar

18.06.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya'dan Marmaris'e gönderilen kargo "akvaryum bitkisi" olarak beyan edildi, gümrük muhafaza ekipleri ise kargoyu "şüpheli" buldu. Kargonun içeriği kontrol edildiğinde ortaya çıkan gerçek akıllara durgunluk verdi. Kargodan çıkanlar şoke etti! Ticaret Bakanlığı'ndan da o korkunç kargoyla ilgili açıklama geldi.

Polonya'dan Marmaris'e gönderildi, içinden çıkanlar şoke etti! Korkunç kargo ile ilgili bakanlıktan da açıklama geldi: 76 tanesini gazeteye sarmışlar

Yurt dışından gelen kargo şüpheli bulununca gümrük muhafaza ekipleri devreye girdi. Kargoda bulunanlar Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji Bölümüne teslim edildi.

AA-20230618-31460284-31460283-POSTA_KARGOSUNDA_76_TARANTULA_ELE_GECIRILDI

GÖNDEREN ADRESİ: POLONYA

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri, Polonya'dan Marmaris'teki bir alıcıya gönderildiği tespit edilen postayı inceledi.

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"AKVARYUM BİTKİSİ" DİYE BEYAN ETMİŞLER

Belgelerinde "akvaryum bitkisi" olarak beyan edildiği görülen kargo, ekiplerin risk değerlendirmesi kapsamında "şüpheli" bulunarak fiziki kontrole tabi tutuldu.

CAM TÜPLERDE 76 ADET!

Yapılan kontrolde gazete kağıdına sarılı strafor köpüklerin içinde küçük cam tüplerde 76 tarantula olduğu tespit edildi.

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Yapılan işlemlerin ardından tarantulalar Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji Bölümüne teslim edildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Tarantula

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