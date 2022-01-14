Polonya’yı alarma geçiren olay! Bilim Kurulu’nun 13 üyesinden istifa

Polonya, koronavirüs salgını sırasında önemli bir istifa haberiyle sarsıldı. Polonya’da Başbakan Mateusz Morawiecki’ye bağlı olarak görev yapan 17 kişilik Covid-19 Bilim Kurulu’nun 13 üyesi istifa etti. İstifa eden 13 üye yayınladıkları ortak açıklamada, bugüne kadar kurul üyeleri olarak çok defa hükümetin pandemiyle mücadelede aldığı kararlara yeterince etkide bulunamadıkları suçlamasıyla karşı karşıya kaldıklarını, buna karşılık bazı devlet ve hükümet yetkililerinin koronavirüs aşısının önemini ve pandeminin oluşturduğu tehlikeyi inkar eden çevrelere gösterdiği toleransın artmakta olduğuna dikkat çekti.

"HİZMET ETMEYE HAZIRDIK"

Açıklamada, "Bilim Kurulu üyeleri olarak bizlerin bilgi ve deneyiminin pandemiyle savaşta yararlı olacağına inanmıştık. Bizlere yüklenen sorumluluğun ve tıp bilimi bilgisiyle hiç ilgisi olmayan kimi kişi ve kurumlar tarafından saldırıya uğrayacağımızın bilincinde olarak politik eğilim ve görüşlerimizden bağımsız biçimde ülkemize hizmet etmeye hazırdık" denildi.

"ARTAN BİR HÜSRAN"

Aradan geçen zaman içerisinde pandemiyle mücadelede dünya çapında kanıtlanmış çözümlerin ülkede hayata geçirilmesinin politik açıdan mümkün olmadığını artan bir hüsranla gözlemlediklerini belirtilen açıklamada, gelinen noktada pandemiyle etkili mücadele tavsiyelerinin hükümetin kararlarında bir karşılığı olmaması, mevcut iş birliğinin tüketilmiş bulunması nedeniyle 13 üyenin istifa kararı aldığı aktarıldı.

Üyeler ayrıca, bir yılı aşkın süre topluma hizmet etme fırsatı buldukları için de müteşekkir olduklarını kaydetti. (İHA)

