HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pompalı tüfekli soyguncuları, marketten paspasla kovaladı! İlginç anlar kamerada

Pompalı tüfekli soyguncuları, marketten paspasla kovaladı! İlginç anlar kamerada

16.01.2024 16:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de yüzleri maskeli şüpheliler, ellerinde pompalı tüfekle girildikleri markette soygun yapmak istedi. Kasiyerden paraları isteyen şüpheliler, o sırada olayı gören bir market çalışanının cesur hamlesiyle neye uğradıklarını şaşırdı. Korkusuz market çalışanı, elindeki paspasla şüphelileri kovaladı. O ilginç anlar ise marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar...

Şaşkına çeviren olay, 14 Aralık Pazar Günü Yunus Emre Mahallesi'nde bir zincir markette meydana geldi. Yüzleri maskeli olan şüpheli Yusuf T. (17) ve Berat Can M., ellerinde pompalı tüfekle markete girdi.

f70d906d52f17e1e1e52402240185abb

PASPASLA KOVALADI

Şüpheliler kasanın olduğu bölüme gidip orada sayım yapan kasiyerden kasadaki paraları istedi. Olayı gören diğer market çalışanı ise elindeki paspasla şüphelileri kovaladı. Şüpheliler marketten koşarak kaçtı.

de793de712b9c1d1719fee801fd3f39f

KAÇARKEN YAKALANDILAR

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelileri kaçmaya çalıştıkları araçta yakaladı.

3cedd4ac9130a3e593c1e52f67bb4e64

Araç içerisinde bulunan 5 şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ise olay sırasında ellerinde olan 2 pompalı tüfek, şapka ve eldivenler ele geçirildi.

86a0ae4b27d5b5072fdf73ad4872efe9

Umut Can E. (22), Yunus Ç. (25), Berat Can M., (17) Yusuf T. (17) ve Samet Can Ç. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

57295caafb5b01d15c3bc84cb5d37729

(DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey bu cümleyle başladı: Gel bana çocuk yap sana ev vereceğimHer şey bu cümleyle başladı: Gel bana çocuk yap sana ev vereceğim
Kar yağışı için tarih verildi! İstanbul da listedeKar yağışı için tarih verildi! İstanbul da listede
Soğuğa karşı direncinizi arttıracak üçlü çözüm: Tam bir hastalıksavar!Soğuğa karşı direncinizi arttıracak üçlü çözüm: Tam bir hastalıksavar!
Anahtar Kelimeler:
Sultangazi soygun market paspas
En Çok Okunan Haberler
Fatih Altaylı kimsenin konuşmadığı o detaya dikkat çekti! "Bir eksik Alaattin Çakıcı kaldı"

Fatih Altaylı kimsenin konuşmadığı o detaya dikkat çekti! "Bir eksik Alaattin Çakıcı kaldı"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.