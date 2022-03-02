Popstar Mehtap Yılmaz, 2. Sayfa programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu cuma vizyona girecek olan Bergen filmi dolayısıyla bir hayli dinlenen 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısı ile ilgili Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'e açıklamalarda bulunan Mehtap Yılmaz, parçayı seslendirmesine yasak getirildiğini ifade etti. Bu açıklama sonrası Popstar Mehtap Yılmaz kimdir? Mehtap Yılmaz nereli ve kaç yaşında? Bergen şarkısı okuması neden yasaklandı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Popstar yarışmasıyla ünlenen şarkıcının hayat hikayesi, biyografisi ve kariyerine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

POPSTAR MEHTAP YILMAZ KİMDİR?

Mehtap Yılmaz, 19 Mart 1978 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Fakat Mehtap Yılmaz'ın çocukluğu Artvin'de geçti.

Maddi imkansızlar nedeniyle anne ve baba ayrılınca iki kardeş anneye, iki kardeş de babaya verildi. Baba yeniden evlenmeye karar verince de o iki kardeş de annelerinin yanına geldi.

Mehtap'ın müzikle tanışması çok küçük yaşlara dayanıyor. Babası bağlama çalıp şarkı söylermiş. Mehtap Yılmaz’ın hayatı bir arkadaşıyla birlikte gittiği restoranda değişti. Gittikleri restoranda ısrarlara dayanamayıp şarkı söyledi, çok beğenilince restoranın sahibinden iş teklifi aldı. O sıralarda bir yandan liseyi dışarıdan bitirmeye çalışıp bir yandan da sekreterlik yapıyordu.

Aldığı teklifi geri çevirmeyen Mehtap Yılmaz, işten çıkıp restorana gitmeye başladı. Bir klavye eşliğinde şarkı söylemeye başladı. Daha sonra da Ankara'da gazino ve pavyonlarda çalışmaya başladı. Popstar’a katılması da yine bir arkadaşı sayesinde oldu. Tüm elemeleri geçen Mehtap Yılmaz, sonunda da yarışmada mücadele etmeye başladı. Sivri dili, güçlü sesi ile kısa sürede de herkesin dikkatini çekti.

MEHTAP YILMAZ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

44 yaşındaki ünlü şarkıcı Mehtap Yılmaz Rizelidir. Şarkıcı Popstar Türkiye yarışmasıyla ünlenmiştir.

MEHTAP YILMAZ'IN BERGEN ŞARKISI OKUMASI NEDEN YASAKLANDI?

Mehtap Yılmaz, Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını söyledi. 4 Mart Cuma günü klibi çıkacak olan şarkıcına yayın yasağı getirildi.

Yayın yasağı getirilmesinin nedeni olarak aynı gün vizyona girecek olan Bergen filmi gösterildi.

BERGEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

“Acıların Kadını” olarak anılmakta olan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatı filmde beyaz perdeye aktarılacak.

Bergen, 16 Temmuz 1959'da Mersin'de dünyaya gelmişti. Sahne adını, Norveç'in "Bergen" şehrinden etkilendiği için Bergen olarak belirleyen sanatçı, geride unutulmaz şarkılar bırakmıştır.

BERGEN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatının konu alınacağı filmde Bergen’i Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaşacağı filmde, aynı zamanda Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer alacak.

