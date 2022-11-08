Portakal kabuğu çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Portakal kabuğu çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Asya kıtasında çok fazla tüketilen portakal, içinde bulundurduğu C ve D vitamini ile güçlü bir vitamin kaynağıdır. Portakal meyvesinin kabuğu içinde bulundurduğu fitokimyasallar ve antioksidanların yanı sıra kalsiyum, magnezyum ve vitaminler ile oldukça faydalı bir çay olarak tüketilir. Vitaminler sayesinde bağışıklığı güçlendirir ve metabolizmaya olan olumlu etkisi oldukça fazladır. Lif kaynağı olmasından dolayı tüketildiğinde tokluk hissiyle birlikte yağ yakım sürecine fayda sağlar. Sağlığa faydasından dolayı sıklıkla tercih edilen bir çay olan portakal kabuğu çayı neye iyi gelir?

Portakal kabuğu çayı ne işe yarar?

Portakal kabuğu çayı faydaları oldukça fazladır. Kendine özgü aromatik kokusu ile fayda sağlamaya başlayan portakal kabuğu çayı faydaları şu şekildedir:

Portakal kabuğu diş minesini temizlemesine katkıda bulunur.

Gün içerisinde alınan zararlı toksinlerin giderilmesini sağlar.

Günlük hayatta sinir, stres ve gerginlik gibi durumlar için en ideal çaylardan birisidir.

Sakinleştirici etki ile stres seviyesinin düşmesini sağlar.

Romatizma ve eklemlerde rastlanan rahatsızlıkların giderilmesinde kullanılır.

Portakal kabuğu çayı demir emilimini artırdığı için kansızlık probleminin önüne geçer.

Yaşamsal faaliyetimiz için önemli olan karaciğer ve akciğerin kendini yenilemesine yardımcı olur.

Kanda bulunan iltihabın temizlenmesini sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle enfeksiyon kaynaklı yaşanacak grip, nezle gibi hastalıkların etkilerini azaltır.

Portakal kabuğu çayı sindirim sistemi üzerinde oldukça etkilidir.

Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak yağ birikiminin önüne geçer.

Sayıflamaya katkı sağlar.

İçerisinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde cilt sağlığını korumada görev alır.

Portakal kabuğu içerisinde birden fazla yararlı madde bulundurur. Bunlardan en bilineni lif kaynağı olmasıdır. İçerisindeki lif ile birlikte çay olarak tüketildiğinde kişide tokluk hissini uyandırırken aynı zamanda yağ yakım sürecine de fayda sağlamaktadır.

Portakal kabuğu çayı nasıl yapılır?

Portakal kabuğu çayı tarifi oldukça basittir. Çayın yapımı için öncelikle ocağın altı açılır ve suyun kaynaması beklenir. Portakalları dilimler hâline getirdikten sonra kaynayan suyun içerisine atılır. Kaynama işlemi sırasında aromasını suya katan portakal kabuklarının, tercihe göre tatlandırılması için içerisine toz tarçın ya da çubuk tarçın atılır. Kaynama işleme aşamasından sonra ortalama 10 dakika sonra ocağın altı kapatılır. Bir süre demlemeye bırakılan çay, süzme işlemi gerçekleştirildikten sonra içime hazır hâle gelir.

Portakal kabuğu çayı nasıl demlenir?

Yapımı oldukça basit olan portakal kabuğu çayı, son zamanlarda en çok tercih edilen çaylardan birisidir. Portakal kabuğu çayının püf noktalarından birisi demleme aşamasıdır. Yaklaşık 10 dakika kaynama işleminden sonra ılıma aşamasına kadar demlenmeye bırakılır. Bu sayede portakal kabukları içinde bulundurduğu mineralleri ve vitaminleri suya salar. Demleme aşamasının önemli olmasının sebebi kaynadıktan sonra ılıma aşamasına kadar çaya verilen aromanın daha fazla olmasıdır. Çay ılık bir ısıya geldiğinde içime hazırdır.

Portakal kabuğu çayı zayıflatır mı?

Portakal kabuğu çayının sağlığa birçok katkısı bulunur. Bunun yanı sıra zayıflamaya da katkısı oldukça fazladır. İçerisinde bulundurduğu lif oranı sayesinde kilo vermek isteyenler için tercih edilir. Lif tokluk hissini güçlendirdiği için kilo vermek için oldukça önemlidir. Tokluk hissiyle birlikte sindirim sorunlarına da iyi gelir. Zayıflatan bir diğer özelliği ise içerisinde bulundurduğu C vitamini sayesinde yağ yakımını hızlandırmasıdır. Portakal kabuğunda bulunan özler kilo vermeye yardımcıdır. Kilo vermeye yardımcı olan portakal kabuğu çayı düzenli diyet ile tüketildiğinde kilo verimini kolaylaştırır.

Portakal kabuğu çayı adet söktürür mü?

Portakal kabuğu çayının metabolizmaya olan katkıları bilinir. Sindirim sistemine olan katkılarının yanı sıra gerginlik, stres gibi hislerin hafifletilmesine fayda sağlar. Bu etkileri göz önünde bulundurulduğunda kadınların adet dönemlerinde kullanabilecekleri çaylardan birisidir. Portakal kabuğu çayı direkt olarak adet söktürmese de gerginliği ve stresi azaltmasıyla birlikte kadınların tercih edebilecekleri bir çaydır.