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  4. Portekizli ekip duvarı delerek göçük altındaki köpeği böyle kurtardı! “Gel oğlum”

Portekizli ekip duvarı delerek göçük altındaki köpeği böyle kurtardı! “Gel oğlum”

18.02.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin sonrasında bölgede büyük bir yıkım yaşandı. 10 ili de yerle bir eden depremlerde enkaz altındaki canların kurtarılması için zorlu bir mücadele başladı. Arama-kurtarma çalışmaları için Türkiye’ye gelen Portekizli bir ekip enkaz altında kalan köpeği kurtardığı anlarla takdir topladı.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremler bölgede büyük yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis depremden etkilendi. Bölgede binalarca bina yerle bir olurken göçük altında kalan canlar için büyük bir mücadele başladı. Türkiye’deki arama-kurtarma çalışmalarına katılmak için gelen bir Portekizli ekip göçük altında kalan bir köpeği fark ederek onu kurtarmak için canla başla mücadele etti. O anlar sosyal medyada dikkatleri çekmeyi başardı.

TÜRKÇE SESLENDİLER

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Köpeğin yaşadığını fark ettikten sonra duvarı delen Portekiz ekip Türkçe, “Gel oğlum” diyerek hayvanı çağırdı. Ekiplerin yoğun çabasının ardından enkaz altında sıkışan köpek sağ bir şekilde kurtarıldı.

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