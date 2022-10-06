Son dakika: Prag'da kritik temaslar... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesi için geldiği Çekya'nın başkenti Prag'da birçok ülke lideriyle görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ayrı ayrı görüştü.

Öte yandan Erdoğan, Prag Kalesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de bir süre sohbet etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de ayak üstü konuşmuştu. (AA-İHA)

