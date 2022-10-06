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  4. Son dakika: Prag'da kritik temaslar... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği!

Son dakika: Prag'da kritik temaslar... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği!

06.10.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesi için Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez görüştü.

Son dakika: Prag'da kritik temaslar... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesi için geldiği Çekya'nın başkenti Prag'da birçok ülke lideriyle görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ayrı ayrı görüştü.

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Öte yandan Erdoğan, Prag Kalesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de bir süre sohbet etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de ayak üstü konuşmuştu. (AA-İHA)

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Bulgaristan erdoğan

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