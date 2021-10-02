Prenses Diana'dan miras kalan biker kombinleri için bütçe dostu öneriler

Galler Prensesi'nin kimi zaman büyük beden sweatshirtler ile kimi zaman ise soket çoraplarla beraber kullandığı biker şortlar, rahatlığı ve zamansız estetiği sayesinde onlarca yılı aştı ve 2021'in en kilit parçalarından olmayı başardı. Kendall Jenner'dan Hailey Baldwin'e Hollywood yıldızlarının sokak stillerini egemenliği altına alan bikerları, yarış pistlerinden kurtararak gardırobumuza sokan aykırı prensesimizden başkası olamazdı.

Detoks içeceğiniz ve gaza getiren müzik listeniz hazırsa pazar koşusuna çıkıyoruz!

Prenses Diana ve biker dediğimizde hepimizin aklına uzun çoraplar, kaba görünüşlü ve kalın tabanlı spor ayakkabılar, oversize üstler geliyor. Bir prenses stilinde alışık olmadığımız konforu en zarif haliyle mümkün kılan biker şortlar, haftanın tüm stresini attığınız pazar koşularının baş tacı olmaya aday doğrusu.

Yeni hazırladığı spor koleksiyonuyla kaliteyi uygun fiyat ile birleştiren DeFacto, bütçe dostu biker şort arayışımızda ilk seçeneklerden biri. Dikişsiz modeli ve özel yapısıyla teninizi kusursuz saran bu model, fitilli yapısı ve toparlayıcı kumaşıyla fit bir görünüm de sağlar.

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Dizleri çıkmış eşofmanınızdan sıkılmadınız mı? Biker takımlarla spor salonlarının modern prensesi sizsiniz.

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1980'lerde biker takımlar var mıydı, bilmiyoruz. Ancak eminiz ki Prenses Diana hayatta olsaydı, biker takımları olmadan spor salonuna adımını bile atmazdı. Spor salonlarına eskiyen tişörtünüz ve rengi solmuş eşofmanınız ile gitmekten sıkıldıysanız biker şort-spor büstiyer takımlarına mutlaka göz atmalısınız.

Lady Di'nin ikonik mirasına yepyeni bir soluk getiren Tommy Life, minimal modelleri, pastel renkleri ve cep yakmayan fiyatları ile tüm benzerlerinden ayrılmayı başarıyor. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar kullanabileceğiniz biker takımlarla saatler süren antrenmanlardan sonra bile şık görünmek mümkün.

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Kraliyet stilinin konforunu kampüslere taşıyın.

Yaz tatilinin bitmesiyle masmavi denize ve parlayan güneşe veda etmenin hüznünü yaşasak da yeni okul döneminin heyecanı hepimizi sarmaya başladı. Vizelerden finallere koşarken neyse ki artık yalnız olmayacaksınız. Galler Prensesi'nin Harvard sweatshirtüyle kombinlediği biker şortlar, bu dönemin en kurtarıcı parçalarından.

Back to school konsepti, gelmiş geçmiş en büyük stil ikonu Prenses Diana'nın mirasını unutmadı. Günlük kullanıma uygun, %100 pamuk biker şortunuzla kütüphanede sabahlamaktan artık korkmanıza gerek yok. Yuvarlak yaka tişörtlere veya okulunuzun sweatshirtüne çok yakışacak olan taytı incelemek için tıklayabilirsiniz.

İçinizdeki çılgına dur diyemiyor, desenlerden bir türlü vazgeçemiyorsanız...

Lady Diana gibi asi kişiliğinize engel olamıyor olabilirsiniz. Prenses Diana'nın kraliyetin köklü kurallarını yıktığı gibi biker şortların kalıplarını kırmaya hazır mısınız? Farklı desenler, capcanlı renkler ve dikkat çekici tasarımlarla karnaval havası estiren dijital baskılı biker şortlarla spor kombinler de bile aykırı tarzınızı ortaya koyabilirsiniz.

Neyse ki Grenj Fashion, çılgınlığı sevenleri düşünmüş. Renkli ve eğlenceli kişiliğinizi yansıtan desenli biker şortlar için bin bir çeşit sunan Grenj Fashion'un özellikle turuncu ve kakao desenli biker taytına biz bayıldık.

Elastan dalgıç kumaş kullanılarak tasarlanan dijital desenli bu modeli satın almak için tıklayın.

İş kıyafetleri rahatsız ve sıkıcı olmak zorunda değil.

Biker şortların konforlu şıklığı, iş dünyasını da ele geçiriyor. İç karartan kahverengi takımlardan, klavyeden başka bir yere uzanmaya izin vermeyen konforsuz gömleklerden kısacası üniforma gibi ofisteki herkesin üstünde görmekten sıkıldığımız iş kombinlerinize biker şortları eklemeye ne dersiniz?

Bu kombinin en güzel yanlarından biri ise spor günlerinizde işe bir sürü eşya taşımayacak olmanız. İşe giderken crop top ve blazer ceket ile kombinlediğiniz biker şortunuzu rahatlıkla spor salonuna uyarlayabilirsiniz.

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Yenilikçi biker şortlara klasik bir dokunuş

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Moda dünyasında trendler hep değişir. Ancak değişmeyen bir şey var ki o da deri parçalar. Kimi zaman pantolonlarda kimi zaman elbiselerde kimi zaman ise takılarda gördüğümüz deri, bu sonbaharda ise seçimini biker şortlardan yana kullandı.

Sonbahar sokak stilini zirveye çıkaran deri bikerları her ortama rahatlıkla uyarlayabilirsiniz. Triko kazak ve spor ayakkabı ile eşleştirerek günlük hayatınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz biker şortları; şık bir büstiyer, payetli ceket ve ince topuklularla kombinleyerek davetlere ve şık partilere taşıyabilirsiniz.

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Özgürce parlamaktan korkmayanlara...

Zıt kutuplar birbirini çeker. Moda dünyasında da bu kural işliyor ki birbirinden farklı konseptlerin şıklığına sıklıkla tanık oluyoruz. Daha önce bikerlarla parlak kumaşların bir araya gelebileceğini düşünemezdik. Ancak Prenses Diana'dan ilhamla uyarladığımız bu görünümün dans kulüplerinin en iddialı parçalarından biri olması mümkün.

Disko topunun ışığında rahatça dans etmenize olanak sağlayan parlak bikerları, beyaz croplar ve abartılı takılarla eşleştirebilirsiniz. Parlak yapısı sebebiyle riskli parça gibi gözükse de toparlayıcı özelliği sayesinde fit görünüm sağlayan parlak bikerlarla müziğin keyfini çıkarın.

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Jean'in moda dünyasındaki soylu devrimi

Kotun iş giysisi olarak kullanılmak için üretildiğini biliyor muydunuz? Şimdilerde moda dünyasının vazgeçilmez unsuru olan jeanler, Lady Diana'nın biker stiline de egemen oluyor. Çoğunlukla tayt kumaşıyla gördüğümüz biker şortlar, jean formlarıyla da dolaplarımızın baş köşesine oturdu.

Jean bikerların, iş giysisinden bir prenses kıyafetine dönüştüğü soylu devrimden ilham alabilirsiniz. Özellikle ucunu bağladığınız oversize gömlekler ve büyük güneş gözlükleriyle eşleştirdiğiniz jean biker şortunuzla cool, sade ama göz alıcı bir tarza ulaşmak çok kolay.

Açık mavi ve uçlarında detayları olan bu bikerı incelemek için tıklayabilirsiniz.

Prensesler gibi bir uyku çekmeyi hak ediyorsunuz.

İş, şehir hayatı, okul, ev işleri derken kendimize zaman ayırdığımız zamanların kıymetini unutuyoruz. Günümüzün çoğunu geçirdiğimiz ve kendimizle baş başa kaldığımız tek anlar olan uyku ve dinlenme saatlerine hak ettikleri değeri göstermenin vakti geldi. Biker pijama takımlarıyla konforlu ve şık bir uykunun tadını çıkarabilirsiniz.

En sevdiğini yüz maskesini yapıp, bitki çayınızı demleyip, uyku öncesi yatağınızda kitap okuduğunuz anları; prensesler gibi hissedeceğiniz pijamalar ile paylaşabilirsiniz. Biker şortun rahatlığı ve şıklığının buluştuğu bu pijama takımına buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi sıra prensesler gibi bir uyku çekmede.

Biker şortlar tüm konforu ve fonksiyonelliğiyle emrinize amade

Her prensesin, kendisine yardımcı olacak ve yükünü hafifletecek sadık hizmetkarlara ihtiyacı var. Galler Prensesimiz bunu çok iyi biliyor olacak ki biker şortları moda dünyasına miras bırakmış. Şimdiye kadar farklı renk, stil ve kumaşta gördüğümüz bikerlar, fonksiyonel tasarımları ile de öne çıkıyor.

Telefonunuzu, evin anahtarını veya cüzdanınızı muhafaza eden cepler, biker şortların da kilit özelliklerinden biri oluyor. Diğer taytlarda alışkın olmadığımız cep özelliği sayesinde daha da kullanışlı hale gelen bikerları her gün giymek isteyeceksiniz.

Nude tonlardaki yüksek bel ve cepli biker şortunu daha yakından incelemek için tıklayın!

