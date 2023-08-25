Prigojin hakkında flaş iddia! Böyle tespit edilmiş... 'Kesik parmak' detayı!

Rusya'nın Moskova yakınlarındaki Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirmişti. Wagner grubunun lideri Yevgeniy Prigojin'in de aralarında olduğu ve hayatını kaybettiği bilinen kaza hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

CESET BÖYLE TEŞHİS EDİLMİŞ

Wagner'e yakın bir telegram kanalından yapılan paylaşımda cesedin lider Prigojin'e ait olduğu doğrulandı.

Bu tespite jet kazasında ölen kişinin sol elindeki parmağının kesik olmasından yola çıkılarak varıldığı ifade edildi.

Ayrıca Wagner'in ikinci komutanı olan Dmitry Utkin'in de dövmelerinden teşhis edildiği açıklandı.

Prigojin'in geçtiğimiz çatışmalarında sol elindeki bir parmağını kaybettiği biliniyor.

PENTAGON KANIT BULAMADI...

ABD istihbaratının değerlendirmesi sonucunda kazanın Rus hava savunma füzeleri tarafından yapıldığına dair hiçbir kanıtın bulunmadığına ulaşılmıştı.

Batılı yetkililer, Prigojin'in 'muhtemel' olarak uçağa gizlenmiş bir bombayla öldürüldüğü iddiası üzerinde duruyor.



