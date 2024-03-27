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Prime Akşam Fırsatları başladı! Yalnızca bugüne özel indirimleri kaçırmayın

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
27.03.2024 17:22
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İndirimlerle dolu mart ayı, alışveriş severleri yine sevindirmeye devam ediyor. Prime Akşam Fırsatları'na özel onlarca kategorideki binlerce ürün, bu akşam 23.45'e kadar %70'e varan indirimlerle sizleri bekliyor. Bu kısa süreli alışveriş etkinliğinden yararlanmak, bütçe dostu alışverişin keyfini çıkarmak için acele edin!

Prime Akşam Fırsatları başladı! Yalnızca bugüne özel indirimleri kaçırmayın

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Prime Akşam Fırsatları'na özel indirimdeki ürünleri buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Alışveriş severlerin günlerdir yüzünü güldüren Amazon'un Bahar Fırsatları dün sona erdi. Bahar Fırsatları'nı kaçırdıysanız ya da alışveriş listenizde hala edinmediğiniz eksikleriniz kaldıysa hiç üzülmeyin çünkü an itibarıyla Bahar Fırsatları'ndaki devasa indirimleri aratmayacak Prime Akşam Fırsatları başladı. Yalnızca bugüne özel ve saat 23.45'e kadar sürecek bu büyük alışveriş etkinliğinden ihtiyaçlarınızı tamamlamanın tam zamanı! Sizin için öne çıkan indirimli ürünleri ve markaları seçtik. İşte detaylar...

1. Camper Peu Touring Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-03-27T171326.706

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün oldukça hoş ancak tam numaranızı alırsanız bir tık büyük oluyor gibi geldi sanki yarım numara küçük alınabilir."

  • "Merhabalar, kesinlikle tavsiye ediyorum. Fiyat olarak iyi, ürün orijinal. Resimde nasıl gözüküyorsa ürün de öyle."

  • "Ürün oldukça rahat, taraklı yapıda ayağı olanlar için ideal. Herhangi bir olumsuzluk görmedim. 15 gün içerisinde teslim edildi. Teşekkür ederim."
Ürünü İncele

2. Skechers D'lites Jungle Adventure Modaya Uygun Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-03-27T171257.449

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Numara konusunda tereddütte kalmıştım, kendi numaramı aldım ama başta sıkıyor gibi hissettim, bir iki giymede oturdu, ama yarım numara büyük de alınabilir. Ayrıca çok şık ve rahat bir ayakkabı, yurt dışından geliyor olmasına rağmen Türkiye'nin yarı fiyatına aldım, bu yüzden tereddüt etmeden alabilirsiniz."

  • "Ayakkabı 15 gün gibi kısa bir zamanda Amazon UK'dan geldi . Aşırı güzel ve TR'deki fiyatının yarısının da altına aldım. Tavsiye ederim."

  • "O kadar uygun bir fiyata aldım ki inanamıyorum. Kargom verilen tarihten 5 gün erken geldi. Amazon ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu arada normalde 38 giyiyorum ama Skechers'ta her zaman 37,5 giyiyorum."
Ürünü İncele

3. Helly Hansen Crew Kapüşonlu Ceket

Adsız tasarım - 2024-03-27T171236.074

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu rüzgarlık olan modelidir. Kalitesi her zamanki gibi harika. Polar yok içinde. Kapüşonlu. 173 cm 79 kg, S tam oldu."

  • "HH kalitesi. Çok iyi ceket."
Ürünü İncele

4. Karcher RCV 3 Robot Süpürge

Adsız tasarım - 2024-03-27T172359.566

  • "Daha ne olsun en önemlisi Alman ürünü ve malzeme kalitesi ve diğer unsurları çok tatmin edici. Türkçe konuşabiliyor ayarlardan seçince ve sesi anlaşılabilir. Daha önce kullandığım bir markada ses düzeyi iyi değildi. Şiddetle tavsiye ediyorum. Amazon güvencesi ile bu ürünü satın alabilirsiniz."

  • "Bu süreçte standart modda kullandığımız cihazımız (mop modunu kullanmadan) 15 günde bir gelen gündelikçiden çok daha iyi etrafı süpürüyor. Bu nedenle eşim de ben de mutluyuz. Alman teknolojisi gerçekten başarılı."
Ürünü İncele

5. Belkin SoundForm True Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

Adsız tasarım - 2024-03-27T173105.650

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Uygun fiyat ve kulaklık gayet iyi."

  • "Tam bir fiyat performans ürünü."
Ürünü İncele

6. Philips S1223/41 Tıraş Makinesi, 3 Boyutlu Oynar Başlık

Adsız tasarım - 2024-03-27T173217.475

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Eski makinem miadını doldurmuş olduğu için yeni bir makine arayışına girdim. Yorumlara bakarak uygun fiyatlı ve kaliteli olduğunu düşündüğüm. Philips'te karar kıldım. İlk denemeyi yaptım ve kesimine hayran kaldım. Pürüzsüz tıraş etti. Sonuç olarak jiletlerle uğraşmaktansa makine ile tıraş olmak harika. Teşekkürler Amazon."

  • "Sağlam ve işini iyi yapıyor."
Ürünü İncele

7. Apple 2024 M3 çipli 13 inç MacBook Air Laptop

Adsız tasarım - 2024-03-27T171859.473

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Fazla söze gerek yok, Macbook Air günlük kullanım ve fazlası için son derece yeterli. 2013 Macbook Pro'dan sonra Air'e geçtim; son derece hafif ve şık."

  • "Apple kalitesi. Verdiğiniz parayı sonuna kadar hak ediyor.
Ürünü İncele

8. Samsung Galaxy S21 FE 5G 2.Nesil Akıllı Cep Telefonu

Adsız tasarım - 2024-03-27T172033.450

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Cihaz akıcı, ekran güzel. Yalnız mobil çekimi bir tık az gibi geldi. Pek anlam veremedim. Pil tüketimi normal kullanımda yatıncaya dek yetiyor. Oyun vs. oynarsam eve geldiğimde 20 dakika kadar şarja koymam gerekiyor."

  • "Android yağ gibi akıyor, orta seviye bir cihaz olabilir ancak sizi yarı yolda bırakmaz."

  • "Tam bir fiyat performans cihazı. Kamera başarılı çok iyi zoom yapıyor. Sadece pil daha güçlü olsa daha iyi olurdu."
Ürünü İncele

9. Dreame L10s Pro Robot Süpürge

Adsız tasarım - 2024-03-27T172517.482

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Süper tek kelime ile."
Ürünü İncele

10. HUAWEI Watch GT 3 Akıllı Saat, 46 mm, Siyah

Adsız tasarım - 2024-03-27T172613.488

  • "Eşim Samsung saatten buna geçti ve çok memnun kaldı. Sonrasında ben de gt3 pro aldım. Çok başarılı. Şarjı, ekranı ve uygulamaları oldukça güzel. Kesinlikle tavsiye ederim."

  • "Beş yıldız. Kalite ve şıklık bir arada."
Ürünü İncele

11. BRITA MAXTRA PRO ALL-IN-1 Yedek Su Arıtma Filtresi, 4’lü

Adsız tasarım - 2024-03-27T171543.483

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Performans fiyat ürünü."

  • "Aynı marka ve iyi paketleme."

  • "Kullandığımız ürün, su tadı güzel."
Ürünü İncele

12. Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu

Adsız tasarım - 2024-03-27T171751.477

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürünler çok şık paketlenmiş, kurulum için alet edevat gönderilmiş. Kumaş kalitesi, metal kalitesi iyi ama kurulum yorucu. 2 kişiye ihtiyaç var, yoksa dengesiz bir kurulum olabilir. Ürün kaliteli bakım için de malzeme göndermişler."

  • "Kendi sitesinden vermiştim siparişi, buradaki indirimi görünce hemen iptal edip buradan aldım. Tek kişi kurulumu biraz zor ama çok rahat ve kaliteli. Kollukları yumuşak. Her yeri ayarlanabilir zaten, boyutu gayet iyi. Kargo da çok hızlı geldi. Tek takıldığım nokta sağ sol vida deliklerinden kumaşı yırtma yapar mı ilerleyen zamanlarda bilmiyorum ama son derece kaliteli bir ürün."
Ürünü İncele

13. GUESS Noelle Top Zip Omuz Çantası

Adsız tasarım - 2024-03-27T172715.766

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok güzel, kalitesi inanılmaz."

  • "Çok güzel bir çanta."
Ürünü İncele

14. Zwilling Termos, Entegre Fincan, Termos Sürahi, Çift Duvarlı Yalıtım, 1 Litre, Siyah

Adsız tasarım - 2024-03-27T172817.516

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Enfes bir ürün sıcağı da soğuğu da enfes muhafaza ediyor, çok da şık ve kaliteli."

  • "Ürünü iki kez aldım. Gerçekten çok güzel. Tavsiye ederim. Sağlam ve sıcaklığı uzun süre muhafaza ediyor."
Ürünü İncele

15. Ufesa Filtre Kahve Makinesi

Adsız tasarım - 2024-03-27T172937.486

  • "Kahve makinesi süper. İki kişi için ideal."

  • "Çok beğendim, harika kahveler demliyor."
Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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