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Prof. Ceyhan'dan hükümete çağrı: Ek önlemler alma zamanı geldi

11.10.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Aşı kararsızlığı bu kadar fazla, aşı karşıtları da yalanlarıyla toplumu bu denli ve rahat zehirlerken, toplumsal bağışıklık sağlamanın mümkün olmadığını görüp devletin ek önlemler alma zamanı geldi, umarım geçmez." açıklamasında bulundu.

Prof. Ceyhan'dan hükümete çağrı: Ek önlemler alma zamanı geldi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşılama ve toplumsal bağışıklık sağlamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ceyhan toplumsal bağışıklığın her gün azaldığını belirtti.

Mehmet Ceyhan'ın açıklamaları şu şekilde:

Aşı ile korunan kişi sayısı yanı toplumsal bağışıklık artmıyor. Her gün giderek azalıyor. 1. doz sayısı 100 binin altında. Önce inaktif aşıyla aşılanıp, şimdi bağışıklığını kaybedenlerin günlük sayısı daha fazla. Yüzde 80 aşıyla korunan hedefinden giderek uzaklaşıyoruz.

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EK TEDBİR ÇAĞRISI

Aşı kararsızlığı bu kadar fazla, aşı karşıtları da yalanlarıyla toplumu bu denli ve rahat zehirlerken, toplumsal bağışıklık sağlamanın mümkün olmadığını görüp, devletin ek önlemler alma zamanı geldi, umarım geçmez.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

11 Ekim koronavirüs verilerine göre Türkiye'de 188 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 30 bin 563 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,81, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,91 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 112 milyon 666 bin 626 olarak açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Mehmet Ceyhan koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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