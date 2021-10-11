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Son Dakika: 11 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

11.10.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Ekim Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 188 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 30 bin 563 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım." dedi.

Son Dakika: 11 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

11 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 33 bin 861 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,81, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,91 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 112 milyon 666 bin 626'ya yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"BİRBİRİMİZİ KORUYALIM"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

11 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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10 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (10 Ekim) koronavirüs nedeniyle 196 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 28 bin 370 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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