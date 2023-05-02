Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı! Zeytini sakın bu şekilde yemeyin... Kısırlık riski var

Zeytin farklı çeşitleriyle birlikte kahvaltıların vazgeçilmezi oluyor. Faydaları saymakla bitmeyen zeytinin ve zeytinyağının yanlış tüketimi sağlığı riske atabiliyor. Bazen gıdaların daha sağlıklı olacağını düşünerek onlara yaptığımız işlemler oldukça riskli durumlara neden olabiliyor. Prof. Dr. Canan Karatay, zeytin tüketiminde sıklıkla yaşanan yanlış uygulamalar hakkında uyararak kısırlık riski hakkında açıklamalarda bulundu.

"KISIR KALIRSINIZ"

Prof. Dr. Canan Karatay, "Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz, suya koyup onları tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız. Bir de üstüne çamaşır suları, bulaşık suları, yüzey temizleyiciler... Yok böyle bir şey, hepsinin içinde zehir var. Evler temiz olmayacak, kirli yaşayacağız temiz yiyeceğiz" dedi.

EN SAĞLIKLI MEYVE SUYU ZEYTİNYAĞI

Zeytin ve zeytinyağının sağlık için önemli bir yeri olduğunun altını çizen Karatay, meyve sularının ise büyük tehlike saçtığını belirtti. Karatay, katıldığı bir konferansta zeytinin en sağlıklı meyve olduğunu ifade etti. Zeytinyağının yağ olmadığını zeytin meyvesinden alınan en sağlıklı meyve suyu olduğunun altını çizen Karatay, "Turp yerseniz, turp gibi olursunuz. Beyaz peynir yanına 30-40 zeytin koyun, bütün gün düz duvara tırmanırsınız" dedi.

