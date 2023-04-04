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Prof. Dr. Canan Karatay'dan olay yaratacak açıklama! HIV virüsünün ve ani ölümlerin artmasının nedeni...

04.04.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve hastalıklar üzerine yaptığı açıklamalarla birlikte oldukça gündem yaratan uzmanlar arasında yer alıyor. Kendi Youtube kanalında yayınladığı videoda çarpıcı açıklamalarda bulunan Karatay, HIV virüsü gibi hastalıkların ve ani ölümlerin artmasının nedenini açıklayarak bu konuların konuşulmadığını belirtti.

Prof. Dr. Canan Karatay'dan olay yaratacak açıklama! HIV virüsünün ve ani ölümlerin artmasının nedeni...

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam önerileri ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Sağlıklı bir vücut için doğal beslenilmesi gerektiğini savunan Karatay, son yayınladığı videoda pandemiden sonra artan kollardan sıvı alımıyla ilgili çarpıcı detayları paylaştı. Artan HIV, egzama, uyuz gibi hastalıkların ve gençlerde görülen ani ölümlerin nedenini açıkladı.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ÇÖKERTTİ

Prof. Dr. Canan Karatay, kendi kanalında gelen sorulara cevap vererek artan hastalıklara karşı "Alerjik hastalıklar arttı. Sebebi kollara sıkılan sıvılar. Bunlar bağışıklık sistemini çökertti. Bağışıklık sistemi çökünce yalnız HIV artmadı.Egzama arttı, ürtiker arttı, kan şekeri bozuldu, zona, çıbanlar, tansiyon, huzursuzluk, uykusuzluk, kabızlık arttı." dedi.

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"ANİ ÖLÜMLER DE ÇOK GÖRÜLÜYOR"

"Sıvılar bunları yapıyor. Temel neden, vücudun bağışıklık sistemi bozulunca sıvılar otoümmin hastalıkları artırdı. Ani ölümler de çok görülüyor. Pıhtılaşma çok arttı. Şeker metabolizması alt üst oldu."

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BU CİDDİ DURUMLARIN KONUŞULMADIĞINI BELİRTTİ

"Sıvı alan bütün hastalarımın karaciğer enzimleri ve pankreas enzimleri bozuldu. Karaciğer vücudumuzun fabrikasıdır. Bu konuşulmuyor. Gençlerde görülen ani ölümler dile getirilmiyor." dedi.

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