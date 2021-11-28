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Prof. Dr. Ceyhan'dan kısıtlama çağrısı

28.11.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron'la ilgili açıklamalarda bulunarak kısıtlamaların fazlalaştırılması çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Ceyhan'dan kısıtlama çağrısı

Covid-19’un Güney Afrika’da tespit edilen yeni mutasyonu Omicron, kısa sürede hızla yayıldı. Şimdiye kadar Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka ve Avusturalya’da tespit edilen virüs son olarak da Hollanda’da görüldü.

MEHMET CEYHAN’DAN AÇIKLAMA

Dünyada büyük endişeye neden olan yeni mutasyonla ilgili Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıklamalarda bulundu.

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“ÖNLEMLER ARTIRILMALI”

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ceyhan, “Omicron varyantı tahminlerden hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar bütün ülkeleri kapsayacak şekilde genişletilmeli ve yurt içinde virüsün yayılmasını önleyecek ve aşılama oranlarını artıracak önlemler artırılmalı” ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Dün Türkiye’deki koronavirüs verilerini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de en çok görülen mutasyonu da açıklamıştı.

Koca, “Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) seyahat kısıtlaması Mehmet Ceyhan
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