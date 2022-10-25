HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu hayatını kaybetti! İsmail Cerrahoğlu kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu hayatını kaybetti! İsmail Cerrahoğlu kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

25.10.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu vefat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu hayatını kaybetti! İsmail Cerrahoğlu kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Dereboğazı Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Cerrahoğlu, Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cerrahoğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cerrahoğlu, yarın öğle vakti Hendek Yeni Cami'de kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

İSMAİL CERRAHOĞLU KİMDİR?

Hendek’te 1929 yılında doğan İsmail Cerrahoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede doktorasını yapan Cerrahoğlu, 1968'de doçent, 1975'te profesör oldu.

Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünde dersler veren Cerrahoğlu, 1976-1978 yıllarında Erzurum İslami İlimler Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Cerrahoğlu, daha sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı görevini ifa etti.

Cerrahoğlu, İlahiyat Fakültesi Dergisi ile Diyanet'in gazete ve dergilerine makaleler yazdı.

Bir süredir tedavi görüyordu! İYİ Partili Yıldırım vefat etti Bir süredir tedavi görüyordu! İYİ Partili Yıldırım vefat etti

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabındaki mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Hayatını İslam'a vakfetmiş çok değerli ilim insanı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Cerrahoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." (AA)

erdoğannn

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koltuğun altında buldu, içinde 100 bin TL vardı! "100 milyon da olsa..."Koltuğun altında buldu, içinde 100 bin TL vardı! "100 milyon da olsa..."
1400 liralık bisküvi satın alınca şok gerçek ortaya çıktı1400 liralık bisküvi satın alınca şok gerçek ortaya çıktı
İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak olduİngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Hendek İsmail Cerrahoğlu Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

18 yaş öncesi prim yatıranlar EYT'den nasıl yararlanacak?

18 yaş öncesi prim yatıranlar EYT'den nasıl yararlanacak?

Bu anketin sonuçları çok konuşulacak! Erdoğan'ın oyları dikkat çekti

Bu anketin sonuçları çok konuşulacak! Erdoğan'ın oyları dikkat çekti

Emekli maaş promosyonu sonrası değişti!

Emekli maaş promosyonu sonrası değişti!

İmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı! Kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı! Kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Eşine cinsel saldırıda bulunan misafirini öldürmüştü! İşte cezası

Eşine cinsel saldırıda bulunan misafirini öldürmüştü! İşte cezası

Sınırları aştılar! Kendilerini Almanya polisi olarak tanıtıp... 313 milyon!

Sınırları aştılar! Kendilerini Almanya polisi olarak tanıtıp... 313 milyon!

İlginizi Çekebilir

Yerin metrelerce altındalar! Bir 'suitte' kurtulmayı bekliyorlar

Yerin metrelerce altındalar! Bir 'suitte' kurtulmayı bekliyorlar

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Sapkınlığın böylesi! Kadın kılığına girip köpekle ilişkiye girdi

Sapkınlığın böylesi! Kadın kılığına girip köpekle ilişkiye girdi

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.