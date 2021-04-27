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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aşıyla ilgili miyokardit iddiasına açıklama

27.04.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Pfizer-Biontech aşısıyla ilgili ortaya atılan, kalp kası iltihaplanmasına (miyokardit) neden olduğu iddiaları hakkında değerlendirme yaptı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aşıyla ilgili miyokardit iddiasına açıklama

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Pfizer - Biontech'in koronavirüs aşısıyla ilgili ortaya atılan miyokardite neden olduğu iddiaları hakkında, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"Aşının miyokardit yaptığı iddiası doğru değil" açıklamasında bulunan Ceyhan, "Aşı kararsızlığını körükleyen ve gerçeği yansıtmayan bu haberler yapılırken, keşke konunun uzmanlarına danışılsa. Miyokardit sıklığı 5 milyon aşılananda 62, yani 100 binde 0,3; genel toplumda 100 binde 10-20, COVID’de yüzde 5’e yakın" ifadelerini kullandı.

MİYOKARDİT (KALP KASI İLTİHAPLANMASI) NEDİR?

Halk arasında kalp kası olarak da bilinen miyokard, kalbin büyük bir bölümünü oluşturur. Bu kas, vücutta bulunan diğer çizgili kaslar gibi enfeksiyonlara bağlı olarak iltihaplanabilir. Virüsler başta olmak üzere bakteri, mantar, otoimmün hastalıklar ve farmakolojik ajanlar, kalp kasının iltihaplanmasına neden olabilir. Tıpta miyokardit olarak tanımlanan bu durum çoğunlukla asemptomatik yani belirti vermeden seyretse de bazı vakalarda kalp yetmezliğine ya da ölüme neden olabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabilir.

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koronavirüs (Covid-19) Mehmet Ceyhan koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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