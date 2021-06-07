HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs aşısıyla ilgili karara tepki

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs aşısıyla ilgili karara tepki

07.06.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'de hiçbir bilimsel veri olmadan çocuklarda Sinovac aşısının uygulandığını söyledi ve kararı eleştirdi.

Çin, koronavirüse karşı uygulanan Sinovac aşısının çocuklarda acil kullanımını onayladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çin’in hiçbir bilimsel veri olmadan çocuklarda Sinovac aşısının uygulandığını söyledi.

Prof. Dr. Ceyhan, "Yine Çin’den bilimsel olmayan bir uygulama: Sinovac’ın aşısına (hiçbir bilimsel veri olmaksızın) 3-17 yaşında çocuklara uygulama izni verilmiş. 23 Martta çalışmaların yürütüldüğü açıklanmıştı. 2.5 ay geçti. Bir tane bile çalışma yayınlanmadı" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Ceyhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Tanı kitleri, ilaçlar için de aynısı yapıldı. Çin Devlet görevlilerinin açıklamalarına ve 50-150 vakalık verilere inanıp Çin’den alınan ürünler ülkelerin elinde kaldı. Bu dönemde firma ve ülke yöneticilerinin açıklamalarını dikkate almamalıyız. Sadece yeterli sayıda vaka üzerinde yapılmış ve yayınlanmış çalışma sonuçlarına bakmalıyız."

Koronavirüs sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığına dikkat! Bu kez risk grubu çocuklarKoronavirüs sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığına dikkat! Bu kez risk grubu çocuklar

ceyhan

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Uzman isim uyardı! Zayıflamak için tüketenler dikkatUzman isim uyardı! Zayıflamak için tüketenler dikkat
Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü
Anahtar Kelimeler:
Çin Mehmet Ceyhan koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 33 yorum
Çin'de hiçbir bilimsel veri olmadan çocuklarda Sinovac aşısının uygulandığını söyledi ve kararı eleştirmis. Yahu Ocak’tan itibaren onay almamis asiyi Turkiye’de insanlar uzerinde test ettiniz buna sesiniz cikmadi alti ay sonra Cine mi elestriri yapiyorsunuz ?
@colemerik_2021 Aşı yetişkinler üstünde denendi. Türkiye'de de, Çin'de de bir çok ülkede denendi yani. Ancak çocuklar üstünde deneme yapılmadı. Sapla samanı karıştırmayın yani. Çocuklara zaten Türkiye'de uygulanmıyor. Yetişkinler üstünde de herhangi bir yan etkisi yok. Hatta en az yan etkiye sahip aşı. Ayrıca bu eski tip geleneksel aşı. O yüzden zaten en güvenilir, risksiz ve basit aşı. Ama koruyuculuğu diğer yeni tip aşılara göre bir tık daha düşük.
bıktık bu adamın eleştirilernden. ya. korku salmaktan başka bi bildiği yokk
Aşı sinovac annemi kurtar di..2doz olduktan sonra 35 gün gözlükçüde gizlenen çalışan yuzinden corana oldu..şeker diyabet. bağırsak hastasıydı .Ama aşı hayatını kurtardı .Aşı ne olursa olsun kıymetli..

En Çok Okunan Haberler

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.