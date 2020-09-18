Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan okulların açılmasıyla ilgili flaş değerlendirmeler

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kovid-19 pandemisinde yetişkinler kadar olmasa bile çocukların da hastalığı ağır geçirebildiğini ve yaşamını yitirebildiğini bildirdi. Ankara'da yapılan bir bilimsel araştırmaya dikkati çeken Ceyhan, "220 çocuğun 6'sının uzun süre yoğun bakımda tedavi gördüğü, 2'sinin de hayatını kaybettiği belirlendi." dedi. Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Ceyhan, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 65 yaş üstündekilerin ve kronik hastalığı olanların hastalığı daha ağır geçirdiğini ve hayati risklerinin diğer bireylere oranla daha yüksek olduğunu hatırlattı. Çocuklarda kanser, diyabet, böbrek, akciğer, karaciğer, kalp gibi kronik hastalığı olanların da risk altında olduğunun altını çizen Ceyhan, "Salgının başlangıç döneminde yapılan çalışmalar yanıltıcı oldu. Çünkü çocukların bulaştırmadığı ya da daha az bulaştırdığı ifade edildi. Halbuki dünyada kısıtlamaların olduğu ortamda çocuklar zaten dışarı çıkamadıkları için bulaştırma şansı yoktu. Ne zaman ki kreş ve anaokulları açıldı, durumun öyle olmadığı anlaşıldı. Çocuklar da virüsü en az yetişkinler kadar bulaştırabiliyor. Oran olarak yetişkinler kadar olmasa bile çocuklar da ağır hastalık geçirebiliyor ve ölebiliyorlar." diye konuştu.

"ÇOCUKLARA HİÇBİR ŞEY OLMAZ, AZ BULAŞTIRIYORLAR DÜŞÜNCESİ YANLIŞ" Prof. Dr. Ceyhan, Kovid-19'un çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin yaptıkları bilimsel araştırma hakkında bilgi verdi. Araştırma ile önemli sonuçlar elde edildiğini aktaran Ceyhan, şunları kaydetti: "Hacettepe Üniversitesi ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından takip edilen 220 Kovid tanısı alan çocuk üzerinde çalışma gerçekleştirildi. 220 çocuğun 6'sının uzun süre yoğun bakımda tedavi gördüğü, 2'sinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Araştırma ile, çocuklara hiçbir şey olmaz, çocuklar az bulaştırıyor düşüncesinin yanlış olduğunun altı çizildi. Hatta okullar açıldığında yapılan çalışmalarda çocukların hastalanma ve bulaştırma riskinin daha da arttığını göreceğiz. ABD'de 2 Nisan'da bütün kreş ve okullar kapalıyken yapılan çalışmada, ülkedeki bütün vakaların sadece yüzde 2'sinin çocuk olduğu, 6 Ağustos'ta yapılan değerlendirmede ise bu oranın yüzde 9,1'e yükseldiği saptandı. Çünkü orada da henüz okullar açılmadı ama kreşler açık. Okullar açıldığında bu oran daha da artacaktır. Bu durum okulların açılma kararında mutlaka dikkate alınmalı."