Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla aşı olmayan vatandaşlar için şehirler arası seyahat, konser veya sinema gibi toplu faaliyetlerde PCR testi zorunluluğu bulunuyor. Öte yandan yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla geçtiğimiz günlerde aşı olmayan öğretmen ve görevlilere de haftada iki kez PCR testi verme zorunluluğu da getirildi.

"AŞILI OLAN KİŞİLERE DE PCR TESTİ UYGULANMALI"

Okullar için açıklanan Kovid uygulamasını eleştirerek biraz fazla risk alındığını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Ceyhan, katıldığı canlı yayında PCR testinin sadece aşısızlara değil, aşılı olan kişilere de uygulanması gerektiğini söyledi.

"PCR TESTLERİN DOĞRU SONUÇ VERME ŞANSI YÜZDE 50"

Ceyhan konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"PCR testlerinin normalde aşılıya da yapılması lazım, aşısıza da. "Çünkü taşıma açısından risk oluşturmuyor. Kaldı ki PCR testlerinin de doğru sonuç verme şansı yaklaşık yüzde 50 civarında. Ama başka bir yöntem yok elimizde. O yüzden bence PCR testinden çok aşılamaya ve hızlı tanı testlerine ağırlık verilmeli."



