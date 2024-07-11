Prof. Dr. Naci Görür o bölge için uyardı! Deprem olma ihtimali yüksek!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Afyonkarahisar'da saat 06.24'te 6,99 km derinliğinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Arkadaşlar, Afyonkarahisar’da 4,5 deprem oldu. Deprem Akşehir-Afyon Grabeni içerisinde oldu. Biliyorsunuz bu yapılar normal faylarla çevrili. Göller yöresinde graben yapıları egemen. Bu yapıların depremselliği görece yüksek sayılır’ şeklinde uyardı.

Arkadaşlar, Afyonkarahisar’da 4,5 deprem oldu. Deprem Akşehir-Afyon Grabeni içerisinde oldu. Biliyorsunuz bu yapılar normal faylarla çevrili. Göller yöresinde graben yapıları egemen. Bu yapıların depremselliğ görece yüksek sayılır. pic.twitter.com/lWWRx4hYmh — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 11, 2024



