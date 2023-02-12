Prof. Dr. Naci Görür o soru üzerine patladı deprem için uyardı! 'Senelerdir Marmara'ya dikkat diye bağırıyoruz ya...'

Doğu illerimizde meydana gelen deprem, canımızı acıttı. Tüm Türkiye depremzedeler için seferber oldu. Türkiye, kaybedilen canlara ağlarken yeni deprem endişesi de giderek artıyor. Türkiye'de deprem konusu gündeme geldiğinde en önemli figürlerden biri olan Prof. Dr. Naci Görür, bir takipçisinin 'Marmara Depremi' sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'Ü ETİKETLEYEREK SORDU

Murat isimli bir kullanıcı Naci Görür'ü etiketleyerek şu soruyu sordu: 'Hocam bir videonuzda İstanbul depremi için KAF enerjisini boşalttı rahatlama olacak demişsiniz. Devamında da İstanbul için durum hiç iyi değil endişe ettiğinizi dile getirmişsiniz. Bu konuda doğrusu nedir?'

Prof. Dr. Naci Görür de soru soran vatandaşa verdiği yanıtla Marmara - İstanbul depremi için beklenen tehlikeyi gözler önüne serdi.

'SENELERDİR MARMARA'YA DİKKAT DİYE BAĞIRIYORUZ YA...'

'Murat, zeki insansın. Şunu anla artık. KAF Bingöl-Karlıova’dan itibaren enerjisini büyük ölçüde boşaltarak Marmara’ya dayandı diyoruz. Marmara’da deprem olmadı ki tamamen rahatlasın. Onun için senelerdir Marmara’ya dikkat diye bağırıyoruz ya. Sevgiyle...'



