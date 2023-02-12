Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu... Bugün başladı! Deprem sonrası o kararın ardından tek tek toplayıp gidiyorlar

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından kaybettiği canlarına ağlarken bir yandan da depremzede vatandaşlara destek olmak adına büyük bir çaba sarf ediyor. Öte yandan peş peşe depremzedelerin mağduriyetini önlemek adına alınan kararlar açıklanıyor. Maalesef ki şiddetli sarsıntılar deprem bölgesinde çok sayıda vatandaşın evsiz kalmasına yol açmıştı. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürerken bölgedekilerin de tahliyesine başlanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün üniversitelerde uzaktan eğitime geçileceğini, depremzedelerin ise KYK yurtlarına yerleştirileceğini açıklamıştı. Bu kararın ardından KYK yurtlarında söz konusu hareketlilik başladı.

ÖĞRENCİLER YURTTAKİ ODALARINI BOŞALTMAYA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından yurtlarda kalan öğrenciler özel eşyalarını almak üzere kaldıkları yurtlara geldiler.

Cevizlibağ'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Atatürk Öğrenci Yurdu'ndaki odalar öğrenciler tarafından boşaltılmaya başladı. (DHA)

ERDOĞAN 'ÜNİVERSİTELERİMİZİ TATİL EDİYORUZ' DİYEREK YURT KARARINI DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamasında "Üniversitelerimizin tamamının KYK'ya ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. Üniversitelerimizi tatil ederek KYK yurtlarını misafirler için kullanacağız." ifadelerini kullanmıştı.