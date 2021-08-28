HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Prof. Dr. Orhan Şen'den Batı Karadeniz için korkutan uyarı: Dilim varmıyor ama öyle görünüyor

Prof. Dr. Orhan Şen'den Batı Karadeniz için korkutan uyarı: Dilim varmıyor ama öyle görünüyor

28.08.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Batı Karadeniz'de perşembe akşamı dikkat etmemiz lazım. Aşırı sıcakların üzerine soğuk havalar geldiği zaman atmosfer karışıyor. Karıştığı zaman da başımıza afet olarak gelen yağışları meydana getiriyor. İnşallah öyle olmaz. Dilim varmıyor ona ama öyle görünüyor durum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Orhan Şen'den Batı Karadeniz için korkutan uyarı: Dilim varmıyor ama öyle görünüyor

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Türkiye genelinde aşırı sıcak havalar etkisini göstermeye başladı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında yaptığı açıklamada "Bugün güneş çarpmasından ve ısı çarpmasından korunmamız lazım" dedi. Prof. Dr. Şen perşembe gününü işaret ederek "Sıcaklıklar aniden düşecek. 8-9 derece bir düşüş bekliyorum ben. Batı Karadeniz'de perşembe akşamı dikkat etmemiz lazım. Aşırı sıcakların üzerine soğuk havalar geldiği zaman atmosfer karışıyor" ifadelerini kullandı.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında aşırı sıcak hava dalgasını ve önümüzdeki günlerde beklenen hava durumunu değerlendirdi.

İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamalarından satır başları:

Sıcaklar en yukarı seviyelere geldi. 35 dereceyi biz ısı çarpması açısından kritik eşik olarak görürüz. Arabistan üzerinden gelen sıcaklar tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Bugün güneş çarpmasından ve ısı çarpmasından korunmamız lazım.

Kuraklık devam ediyor Türkiye'de. Kuraklık had safhada... Ağustos ayı her gün yağmur yağacak diye bir şey yok ama Türkiye kurak bir yaz ayı geçiriyor Karadeniz Bölgesi hariç...

Orman yangınları açısından çok bir tehlike yok ama kuraklık had safhada devam ediyor. Sıcaklık yarın 1 derece düşse de devam ediyor. Perşembe günü önemli bir meteorolojik hadise olabilir. Sıcaklıklar aniden düşecek. 8-9 derece bir düşüş bekliyorum ben. Batı Karadeniz'de perşembe akşamı dikkat etmemiz lazım. Aşırı sıcakların üzerine soğuk havalar geldiği zaman atmosfer karışıyor. Karıştığı zaman da başımıza afet olarak gelen yağışları meydana getiriyor. İnşallah öyle olmaz. Dilim varmıyor ona ama öyle gözüküyor durum. İnşallah değişir atmosferdeki durum.

Sel felaketinden yeni görüntü: Saniyeler içinde yerle bir olduSel felaketinden yeni görüntü: Saniyeler içinde yerle bir oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Ülkeyi ayağa kaldıran olay! Yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradıÜlkeyi ayağa kaldıran olay! Yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradı
Karadağ'da duyurdu: Hedef 250 milyon dolarKaradağ'da duyurdu: Hedef 250 milyon dolar
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji sel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

1 milyon lirayı toprağa 'gömdüler!'

1 milyon lirayı toprağa 'gömdüler!'

ABD duyurdu: DEAŞ/Horasan'ın elebaşını öldürdük

ABD duyurdu: DEAŞ/Horasan'ın elebaşını öldürdük

Aşı haritası değişti! İstanbul'un rengi maviye döndü

Aşı haritası değişti! İstanbul'un rengi maviye döndü

Evinin önünde bekleyen oğlunu balkondan öldürdü! Ormanda yakalandı

Evinin önünde bekleyen oğlunu balkondan öldürdü! Ormanda yakalandı

Hayat Bilgisi'nin sevilen karakteriydi! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali

Hayat Bilgisi'nin sevilen karakteriydi! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali

Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!

Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Taliban: Müzik de kadınların yalnız seyahat etmesi de yasak

Taliban: Müzik de kadınların yalnız seyahat etmesi de yasak

İlk asker kafilesi Kabil'den döndü

İlk asker kafilesi Kabil'den döndü

Şile'de dehşet! Cinayet anı kamerada

Şile'de dehşet! Cinayet anı kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.