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Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Önce Marmara'da sonra da tüm Türkiye'de etkili olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 13:04 | Son Güncelleme

İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Orhan Şen, yarından itibaren yağışlı havanın Trakya'dan gireceğini belirterek "Önce Marmara sonra nerdeyse tüm Türkiye. Önümüzdeki hafta perşembe gününe kadar devam eder." açıklamasını yaptı.

Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Önce Marmara'da sonra da tüm Türkiye'de etkili olacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir uyarıda bulundu. Şen açıklamasında yarından itibaren ‘Trakya’dan yağış giriyor’ diyerek ‘Önce Marmara sonra nerdeyse tüm Türkiye. Önümüzdeki hafta perşembe gününe kadar devam eder. Sıcaklıklar 7-8 C düşer. Bu bölgesel tahmindir. Noktasal tahmin daha sonra’ ifadelerini kullandı.

MARMARA'DA SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Edirne ve Tekirdağ'ın batısında geceden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu açık 26

İstanbul: Az bulutlu açık 25

İzmir: Parçalı az bulutlu 28

Adana: Parçalı az bulutlu 31

Bursa: Parçalı az bulutlu 29

Antalya: Az bulutlu açık 28

Samsun: Parçalı az bulutlu 25

Trabzon: Parçalı çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı az bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu açık 31

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