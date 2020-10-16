Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Önce Marmara'da sonra da tüm Türkiye'de etkili olacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir uyarıda bulundu. Şen açıklamasında yarından itibaren ‘Trakya’dan yağış giriyor’ diyerek ‘Önce Marmara sonra nerdeyse tüm Türkiye. Önümüzdeki hafta perşembe gününe kadar devam eder. Sıcaklıklar 7-8 C düşer. Bu bölgesel tahmindir. Noktasal tahmin daha sonra’ ifadelerini kullandı.

Yarin cumartesi den itibaren trakyadan yagis giriyor once marmara sonra nerdeyse tum Turkiye. Onumuzdeki hafta persembe gunune kadar devam eder. Sicakliklar 7-8 C duser. Bu bolgesel tahmindir. Noktasal tahmin daha sonra. — Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) October 16, 2020

MARMARA'DA SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Edirne ve Tekirdağ'ın batısında geceden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

16 EKİM YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.