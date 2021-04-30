Prof. Dr. Savlı "İş çığrından çıkabilir" diyerek uyardı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Savlı, koronavirüsün önüne geçilebilmesi için yapılması gereken konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin mutasyonların yapısını saptama sisteminde büyük bir boşluk olduğunu kaydeden Savlı, aynı zamanda ülkedeki mutasyon soylarının karanlıkta kaldığına dikkat çekti. Prof. Dr. Hakan Savlı, mutlaka dizi analizi yapılması gerektiğini, yoksa kısa sürede işin çığrından çıkabileceğini dile getirdi.

"ACİLEN COVID-19 GENOM KONSORSİYUMU KURULMALI"

Türkiye’de tekrar kapanmamak için, "Covid-19 Genom Konsorsiyumu" kurulması gerektiği uyarısında bulunan Savlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Yılda 3 bin 650 kişi dizilime hızımız çok yetersiz. İngiliz Covid-19 Genom Konsorsiyumunun dizilediği sayının 440 bin kişiye ulaştığını düşünürsek, salgındaki en kritik noktalardan birini farkında olmadan nasıl hep birlikte gözden kaçırdığımızı görmüş oluruz. Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki insanları yoğun bakıma düşüren virüslerin haritaları çıkarılmadır, hangi soyları temsil ettiklerini bilmiyoruz. Bu kadar geniş bir coğrafyayı da ancak birçok başka ülkede olduğu gibi, genetik laboratuvarlarının birleştiği bir ulusal konsorsiyum analiz edebilir"