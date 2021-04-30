HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Prof. Dr. Savlı "İş çığrından çıkabilir" diyerek uyardı

Prof. Dr. Savlı "İş çığrından çıkabilir" diyerek uyardı

30.04.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vaka sayılarındaki artışı düşürmek için 17 günlük tam kapanma başlarken, Kocaeli Üniversitesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Savlı ise sonbahar aylarında daha uzun bir kapanma yaşanmaması için acilen "Covid-19 Genom Konsorsiyumu" kurulması gerektiği uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Savlı "İş çığrından çıkabilir" diyerek uyardı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Savlı, koronavirüsün önüne geçilebilmesi için yapılması gereken konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin mutasyonların yapısını saptama sisteminde büyük bir boşluk olduğunu kaydeden Savlı, aynı zamanda ülkedeki mutasyon soylarının karanlıkta kaldığına dikkat çekti. Prof. Dr. Hakan Savlı, mutlaka dizi analizi yapılması gerektiğini, yoksa kısa sürede işin çığrından çıkabileceğini dile getirdi.

"ACİLEN COVID-19 GENOM KONSORSİYUMU KURULMALI"

Türkiye’de tekrar kapanmamak için, "Covid-19 Genom Konsorsiyumu" kurulması gerektiği uyarısında bulunan Savlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Yılda 3 bin 650 kişi dizilime hızımız çok yetersiz. İngiliz Covid-19 Genom Konsorsiyumunun dizilediği sayının 440 bin kişiye ulaştığını düşünürsek, salgındaki en kritik noktalardan birini farkında olmadan nasıl hep birlikte gözden kaçırdığımızı görmüş oluruz. Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki insanları yoğun bakıma düşüren virüslerin haritaları çıkarılmadır, hangi soyları temsil ettiklerini bilmiyoruz. Bu kadar geniş bir coğrafyayı da ancak birçok başka ülkede olduğu gibi, genetik laboratuvarlarının birleştiği bir ulusal konsorsiyum analiz edebilir"

e59e78cc-6089-4ce3-a157-a1dbbc8ab12f

"İŞ ÇIĞRINDAN ÇIKABİLİR"

Virüsle mücadelede aşıların, ilaçların, kapanıp açılma kararlarının alternatifleri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hakan Savlı, virüsü tanımak için yüksek sayıda dizi analizi yapılması ve bu konuda Türkiye'nin zayıf durumda olduğunu belirtti. Savlı, "Devlet aklının hızla çalışarak genom merkezlerini bir araya getireceğini düşünüyorum. Atipik olguların, şüpheli olguların, aşı olduğu halde aşının işe yaramadığı entübe olguların tümünde hemen ve mutlaka dizi analizi yapmak gerekiyor. Yoksa kısa sürede iş çığrından çıkabilir" dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHalil Sezai: Hapishane iyi geldiHalil Sezai: Hapishane iyi geldi
İstanbul'da ilginç anlar: Navigasyon bizi buraya getirdiİstanbul'da ilginç anlar: Navigasyon bizi buraya getirdi
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) tam kapanma

En Çok Okunan Haberler

Elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar!

Elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar!

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

İki ilde tam kapanma kararı! Marketlerde bazı ürünler satılamayacak

İki ilde tam kapanma kararı! Marketlerde bazı ürünler satılamayacak

Prof. Dr. Derya Unutmaz: Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum

Prof. Dr. Derya Unutmaz: Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan 'Merkez Bankası' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan 'Merkez Bankası' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.