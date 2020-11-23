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Profesyonel makyöz gibi buğulu göz makyajı yapmanın sırrı! 5 dakikada bitiyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Gözler, yüzün duruşunu ve enerjisini değiştiren önemli noktalardan biri. Ön plana çıkmış buğulu gözler, kişiyi olduğundan daha seksi ve olgun bir görünüme kavuşturuyor. Profesyonel ve ünlü makyözler gibi çekik, buğulu göz makyajı makyajı için binlerce lira harcamanıza gerek yok. Sadece 5 dakikada makyajınızı bitirip bütün dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz...

Profesyonel makyöz gibi buğulu göz makyajı yapmanın sırrı! 5 dakikada bitiyor

Bakışları ön plana çıkarmanın en doğru yolu buğulu göz makyajı uygulamasıdır. Başarılı bir göz makyajı için profesyonel makyaj artistlerine binlerce lira ödemek yerine bu püf noktaları ile kısa sürede enfes göz makyajı hazırlayabilirsiniz. İşte detaylar...

GÖZ KAPAĞINA FAR BAZI UYGULAYIN

Makyajın kalıcılığını artırmak için mutlaka ilk adım olarak far bazı uygulayın. Eğer far bazınız yoksa en açık tonda bir dar sürün ve tüm göz kapağına dağıtın. Bazın üzerine nötr tonlarda bir far sürün. Bu sayede sonraki adımlarda gözünüze süreceğiniz koyu renkli farı karıştırmak çok daha kolay olacaktır.

GÖZ KAPAĞINIZI GÖLGELENDİRİN

Gözlerinize derinlik katmak için kullanmak istediğiniz en koyu renkteki farı seçin ve göz kapağınızın katlanma çizgisine uygulayıp dağıtın. Bu işlem sırasında dikkatli olun ve koyu renkli fardan az miktarda alıp gölgelendirme işlemini yapın.

SON DOKUNUŞ: HACİMLİ KİRPİKLER

Dumanlı göz makyajının olmazsa olmazı hacimli kirpiklerdir. Üst kirpiklerin diplerinden başlayarak yavaş bir şekilde bütün kirpiklerinize maskara sürün. Alt kirpiklerinize de maskara sürerek gözlerinizi olduğundan daha büyük gösterebilirsiniz.

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