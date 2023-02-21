KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Profesyonel piercingci açıkladı! En tehlikeli piercing bölgeleri

Profesyonel piercingci açıkladı! En tehlikeli piercing bölgeleri

21.02.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piercing vücudun çeşitli bölgelerine yaptırılabiliyor. Eskiden piercinglere karşı olan sert bakış açısı giderek azalıyor. Özellikle kıkırdaklara sık sık yaptırılan piercingler sağlık açısından risk yaratabiliyor. Profesyonel piercingci en tehlikeli piercing bölgelerini paylaşarak yaptırmadan tekrar düşünmeniz gerektiğini belirtti.

Profesyonel piercingci açıkladı! En tehlikeli piercing bölgeleri

Piercing birçok kişinin çok estetik bulduğu değişimler arasında yer alıyor. Ancak yapılan bazı piercingler sağlık için riskli durumlar oluşturabiliyor. Doğru ellerde profesyonel bir şekilde yapılan piecinglerin dahi enfeksiyon riski olabileceğini belirten uzmanlar piercing için tehlikeli bölümler olduğunu belirtiyor. Profesyonel piercingci Marie, müşterilerini kaçınmaları konusunda uyardığı dört piercingi TikTok hesabından paylaştı.

Ekran görüntüsü 2023-02-21 155059

Sidney sosyal medya kullanıcısı, uygulama üzerinde 9 milyondan fazla izlenme sayısına sahip olan önerilerini paylaştığı viral bir video paylaştı. Marie'nin önermediği piercingler arasında smile piercing üst sırada yer alıyor. Bu piercingler, üst dudağınızı diş etinize bağlayan etli deri parçasından sallanır ve genellikle yalnızca gülümsendiğinde ortaya çıkar. Bununla birlikte, gülen yüz piercingleri birkaç tehlikeyi de beraberinde getirir. Halka doğru yerleştirilmezse diş etleri zarar görebilir. Tıp uzmanlarına göre dişlerinize çarpan metal diş minesine de zarar verebilir.

ENFEKSİYONA NEDEN OLABİLİR

Ayrıca, dudağınız ve diş etleriniz arasındaki boşluk da kırıntıları toplamaya eğilimlidir - bu, piercing bölgesinde bakterilerin çoğalma şansı varsa enfeksiyonların ortaya çıkabileceği anlamına gelir.

Ekran görüntüsü 2023-02-21 155109

Marie ayrıca, omurganın her iki tarafında kalçanın hemen üzerine yerleştirilen “dermal”ları önermez. Dermal piercingler, piercingin tabanı derinin altına yerleştirildiğinden implantlara daha çok benzer ve aksesuarın bir şekilde çıplak ete yapıştırıldığı izlenimini verir. Sağlık uzmanları , dermal piercing yaptırmanın çeşitli riskleri olduğu konusunda uyarıyor. Kullanıcılar, steril bir ortamda yapılmadığı takdirde piercingin olduğu yerde enfeksiyonlara ve ayrıca bölgede doku hasarına ve yara izine maruz kalabilir.

Ekran görüntüsü 2023-02-21 155117

Marie, ensede bir giriş ve çıkış noktası olanlara atıfta bulunan yüzey piercinglerinin de sorunlu olabileceğini keşfetti. Bu iğnelerin vücuttaki delme yeri tarafından reddedilme şansı daha yüksektir. Yüzey piercingleri ile aşırı şişlik de olabilir.

Ekran görüntüsü 2023-02-21 155125

Elmacık kemiğinin altında yüzün her iki yanında kare şeklinde yerleştirilmiş gamze piercingleri, grubun en zararsızı gibi görünebilir ama Marie için onlar da tehlikeli
Marie, "Yanak piercinglerini iyileştirmek zor olabilir, çünkü bunlar çok hareketli bir bölgedeler, bu yüzden ne zaman yemek yerken veya konuşurken o bar hareket ediyor olacak," diye açıkladı.

"Ayrıca yemek yerken dikkatli olmazsanız barı ısırıp dişlerinizi kırabileceğiniz bir noktadalar. Hareket, yara izine yol açacak olan göçe neden olabilir" diye devam etti. "Yani düzgün iyileşmezse, piercingin olduğu yerde bazı yara izlerin olacak."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebe tek tek ifşaladı! Hamile kadınların vajinalarından çıkan... Ebe tek tek ifşaladı! Hamile kadınların vajinalarından çıkan...
Botoks çene şeklini bozdu! "Kocam benden korkuyor"Botoks çene şeklini bozdu! "Kocam benden korkuyor"
Geniş alnını gizlemek için saç ektirdi! Her detayı paylaştıGeniş alnını gizlemek için saç ektirdi! Her detayı paylaştı
Anahtar Kelimeler:
tiktok enfeksiyon Bakteri Piercing helix piercing piercing çeşitleri profesyonel smiley piercing tehlike dermal piercing estetik eo ense dermal

En Çok Okunan Haberler

Yarışmacılar depremi öğrenince yıkıldı!

Yarışmacılar depremi öğrenince yıkıldı!

Muhabirin sözleri çileden çıkardı! "Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları..."

Muhabirin sözleri çileden çıkardı! "Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları..."

Dövmesinin son halini görünce ağlama krizine girdi

Dövmesinin son halini görünce ağlama krizine girdi

Neden lavabo giderine bir kaşık tuz dökmeniz gerekiyor?

Neden lavabo giderine bir kaşık tuz dökmeniz gerekiyor?

Eşinizin boşanmak istediğini gösteren en önemli işaret

Eşinizin boşanmak istediğini gösteren en önemli işaret

51 yaşındaki Cameron Diaz'ın genç cildinin şaşırtan sırrı

51 yaşındaki Cameron Diaz'ın genç cildinin şaşırtan sırrı

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.