Profesyonel piercingci açıkladı! En tehlikeli piercing bölgeleri

Piercing birçok kişinin çok estetik bulduğu değişimler arasında yer alıyor. Ancak yapılan bazı piercingler sağlık için riskli durumlar oluşturabiliyor. Doğru ellerde profesyonel bir şekilde yapılan piecinglerin dahi enfeksiyon riski olabileceğini belirten uzmanlar piercing için tehlikeli bölümler olduğunu belirtiyor. Profesyonel piercingci Marie, müşterilerini kaçınmaları konusunda uyardığı dört piercingi TikTok hesabından paylaştı.

Sidney sosyal medya kullanıcısı, uygulama üzerinde 9 milyondan fazla izlenme sayısına sahip olan önerilerini paylaştığı viral bir video paylaştı. Marie'nin önermediği piercingler arasında smile piercing üst sırada yer alıyor. Bu piercingler, üst dudağınızı diş etinize bağlayan etli deri parçasından sallanır ve genellikle yalnızca gülümsendiğinde ortaya çıkar. Bununla birlikte, gülen yüz piercingleri birkaç tehlikeyi de beraberinde getirir. Halka doğru yerleştirilmezse diş etleri zarar görebilir. Tıp uzmanlarına göre dişlerinize çarpan metal diş minesine de zarar verebilir.

ENFEKSİYONA NEDEN OLABİLİR

Ayrıca, dudağınız ve diş etleriniz arasındaki boşluk da kırıntıları toplamaya eğilimlidir - bu, piercing bölgesinde bakterilerin çoğalma şansı varsa enfeksiyonların ortaya çıkabileceği anlamına gelir.

Marie ayrıca, omurganın her iki tarafında kalçanın hemen üzerine yerleştirilen “dermal”ları önermez. Dermal piercingler, piercingin tabanı derinin altına yerleştirildiğinden implantlara daha çok benzer ve aksesuarın bir şekilde çıplak ete yapıştırıldığı izlenimini verir. Sağlık uzmanları , dermal piercing yaptırmanın çeşitli riskleri olduğu konusunda uyarıyor. Kullanıcılar, steril bir ortamda yapılmadığı takdirde piercingin olduğu yerde enfeksiyonlara ve ayrıca bölgede doku hasarına ve yara izine maruz kalabilir.

Marie, ensede bir giriş ve çıkış noktası olanlara atıfta bulunan yüzey piercinglerinin de sorunlu olabileceğini keşfetti. Bu iğnelerin vücuttaki delme yeri tarafından reddedilme şansı daha yüksektir. Yüzey piercingleri ile aşırı şişlik de olabilir.

Elmacık kemiğinin altında yüzün her iki yanında kare şeklinde yerleştirilmiş gamze piercingleri, grubun en zararsızı gibi görünebilir ama Marie için onlar da tehlikeli

Marie, "Yanak piercinglerini iyileştirmek zor olabilir, çünkü bunlar çok hareketli bir bölgedeler, bu yüzden ne zaman yemek yerken veya konuşurken o bar hareket ediyor olacak," diye açıkladı.

"Ayrıca yemek yerken dikkatli olmazsanız barı ısırıp dişlerinizi kırabileceğiniz bir noktadalar. Hareket, yara izine yol açacak olan göçe neden olabilir" diye devam etti. "Yani düzgün iyileşmezse, piercingin olduğu yerde bazı yara izlerin olacak."

