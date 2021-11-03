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Profil fotoğrafı yüzünden eşler arasındaki yaralamaya para cezası

03.11.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de Abbas K.’nin eski eşinin fotoğrafını WhatsApp profil fotoğrafı yapmasının ardından çıkan tartışmada kocasını ısırarak yaraladığı iddiasıyla S.K. 2 bin 800 TL para cezasına çarptırıldı. Abbas K. ise, eşini bıçakla bacağından yaraladığı iddiasıyla 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.

Profil fotoğrafı yüzünden eşler arasındaki yaralamaya para cezası

Olay, geçen eylül ayında merkez Melikgazi ilçesinde yaşayan Abbas ve S.K. çiftinin evinde meydana geldi.

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WHATSAPP PROFİLİNE ESKİ EŞİNİN FOTOĞRAFINI KOYDU

İddiaya göre, ilk evliliğinden olan çocuğunun isteği üzerine Abbas K., anlık mesajlaşma programı WhatsApp profiline eski eşinin fotoğrafını koydu. Buna sinirlenen yeni eşi S.K. ile Abbas K. arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA SONRASI YARALAMA

Çıkan tartışma sonucu Abbas K., eşini bacağından bıçakla yaralarken, S.K. de kocasını kolundan ısırarak yaraladı. Her iki tarafından da birbirinden şikayetçi olmasının ardından taraflara ‘basit yaralama’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında şikayetçi sanık çiftler hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını söyleyen Abbas K., beraatini istedi.

Eşini ısırarak yaraladığı iddia edilen S.K. ise, “Profil fotoğrafında eski eşini gördüm. Neden böyle bir şey yaptığını sorduğum da çocuğunun istediğini, onun isteğini geri çeviremeyeceğini söyledi. Aramızda tartışma çıktı. Kollarımı sıktı. Ben de koluna vurdum. O da beni bacağımdan bıçakladı” dedi.

ÇİFTE PARA CEZASI

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanıklardan S.K.’yi, ‘basit yaralama’ suçundan 2 bin 800 TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın geçmiş sabıkası nedeniyle cezasını ertelemezken, Abbas K.’yi de aynı suç kapsamında 2 bin 240 TL para cezasına çarptırarak, sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
whatsapp Kayseri
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