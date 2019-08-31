HABER

Protez bacaklarına Türkiye'de kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 11:07 | Son Güncelleme

İdlib kentinde savaş uçaklarından atılan bombalar sonucu iki bacağını kaybeden Suriyeli çocuk, sığındığı Türkiye'de protez hayaline kavuştu - Muhammed Lamot: - "Yeniden yürümek çok güzel, arkadaşlarımla oyunlar oynayarak, okuluma tekrar gitmek çok güzel"

CEM GENCO - Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin savaş uçaklarından atılan bombalar sonucu iki bacağını kaybeden 8 yaşındaki Muhammed Lamot, sığındığı Türkiye'de protez hayaline kavuştu.

Rejime ait savaş uçakları tarafından 5 yıl önce İdlib kırsalına düzenlenen saldırıda iki bacağını kaybeden Muhammed, annesi ve bir kardeşiyle tedavisinin yapılabilmesi için Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Aile, İHH tarafından Reyhanlı'da bir yetimhaneye yerleştirildi. 8 yaşındaki Muhammed, Uluslararası Doktorlar Derneğinin (AID) sağladığı imkanla protez bacaklarına kavuştu.

Protez ayaklarına kavuşan Muhammed, arkadaşlarıyla futbol ve oyun oynamanın ve yürüyerek okuluna gidebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

- Minik Muhammed mutlu

Saldırılar nedeniyle iki bacağını kaybeden Muhammed Lamot, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeniden yürüyebildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Babasını uçaklardan atılan bombalar nedeniyle kaybettiğini anlatan Lamot, saldırıya uğradıktan sonra tekrar yürüyebileceğini tahmin etmediğini, protezine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Yeni dönemde 3. sınıfa gideceğini anlatan Lamot, "Okuluma kendi ayaklarımda gidecek olmak çok güzel. Arkadaşlarımla top oynamak bir yerden başka bir yere gitmek için kimseden yardım almak çok güzel. Protezimin takılmasında emekleri olanlara teşekkür ederim." dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Yetim Birimi görevlisi İhsan Karataş da Muhammed'in yeniden kendi başına yürümesi kendilerini çok mutlu ettiğini aktardı.

Muhammed'in durumundan haberdar olduktan sonra harekete geçtiklerini ifade eden Karataş, "Aileyi Reyhanlı'da desteklediğimiz bir yetimhanede himaye ediyoruz. Protez bacaklarının takılması için Uluslararası Doktorlar Derneği ile iş birliği yaparak çocuğumuzun hayallerini gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.

Karataş, Muhammed'in protez takıldıktan sonra hayata bağlandığını ve okuluna kendi başına gideceği için oldukça mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

PARTNERReynmen'den A Milli Basketbol takımına özel şarkı Reynmen'den A Milli Basketbol takımına özel şarkı
Ankara itfaiyesi, Kore yolcusuAnkara itfaiyesi, Kore yolcusu
Doktor, şahit olduğu ‘Terör operasyonlarını’ satırlara döktüDoktor, şahit olduğu ‘Terör operasyonlarını’ satırlara döktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muhammed Lamot protez bacak reyhanlı suriyeli çocuk

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar'da Mesut şoku! Veda mı ediyor?

Arka Sokaklar'da Mesut şoku! Veda mı ediyor?

Faciaya kıl payı! İbresi 190 Km'de takılı kalan araç, akaryakıt istasyonuna daldı

Faciaya kıl payı! İbresi 190 Km'de takılı kalan araç, akaryakıt istasyonuna daldı

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Gece yarısı doğalgaz fiyatlarına zam!

Gece yarısı doğalgaz fiyatlarına zam!

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

Korkunç kaza! Bir aile yok oldu

Korkunç kaza! Bir aile yok oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'da korkutan deprem!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu dehşeti!

İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti!

Binlerce kişi bir araya gelerek Türkiye haritasını oluşturdu

Türkiye haritasını oluşturdular!

Kayınpederini ve kayınbiraderini öldüren damat için istenen ceza belli oldu

Dehşet saçmıştı! Damat için istenen ceza belli oldu

TEM’de feci kaza! Yaralılar var

'Çocuğumun ayağını kurtarın' diye yalvardı

Taksim'de taksi sürücülerine uygulama

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.