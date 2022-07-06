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Pürüzsüz cildin sırrı bu maskeden geçiyor! Tamamen evdeki malzemelerle istediğiniz cildi elde edebilirsiniz

06.07.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes daha sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyor. Bunun için çeşitli bakım ürünleri uygulanıyor. Ancak bu bakım ürünleri her zaman istediğiniz sonucu elde etmenizi sağlayamıyor. Sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt için her evde bulunan kuru mayanın etkilerini biliyor musunuz? Kuru mayanın cilt için olan inanılmaz etkilerini bu haberde öğrenebilirsiniz.

Pürüzsüz cildin sırrı bu maskeden geçiyor! Tamamen evdeki malzemelerle istediğiniz cildi elde edebilirsiniz

Cilt güzelliği tüm görünüşü etkiliyor. Pürüzsüz bir cilt daha bakımlı ve güzel görünüme kavuşmanızı sağlıyor. Sağlıksız beslenmek, zararlı alışkanlıklar, sigara ve alkol kullanmak, yastık kılıfını düzenli olarak değiştirmemek, cilt temizliğini aksatmak cilt problemlerine neden oluyor. Bu sorunları düzenleyerek ve kuru maya maskesini yaparak pürüzsüz, nemli, lekelerden arınmış ve yumuşak bir cilde sahip olmanız mümkün.

KURU MAYA VE LİMON

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Ilık su içine birkaç limon damlası ekleyip maya ile krem haline getirin. Elde edilen maskeyi cildinize uygulayın ve 15 dakika bekletin. Bekleme süresi sonunda ılık suyla cildinizi temizleyin. Gün içinde uygulamaya özen gösterin. Farkı hissedeceksiniz.

KURU MAYA VE YOĞURT

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Yoğurt ve mayayı karıştırarak krem haline getirin. Bu karışımı yüzünüze maske şeklinde uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra su ile durulayın. Haftada iki defa uygularsanız kısa zaman içinde lekelerin renginin açıldığını ve iyileştiğini fark edebilirsiniz.

KURU MAYA VE KARBONAT

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10 veya 12 damla su içine 1 çay kaşığı karbonatı ve kuru mayayı ilave edin. İyice karıştırın ve yüzünüze uygulayın. Her maskede olduğu gibi kuru maya ve karbonat maskesi için de bekleme süresi vardır. Yaklaşık 20 dakika beklettikten sonra ılık su ile yüzünüzü temizleyin ve her hafta uygulamaya özen gösterin.

KURU MAYA MASKESİ FAYDALARI

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  • Kuru maya içerisinde B6 vitamini yer almaktadır. B6 vitamini ise, cilt kurumalarını önler ve sivilce oluşumunu yok eder.
  • B2 vitaminini barındıran kuru maya maskesi, hücre oluşumunu hızlandırır ve cildin yenilenmesine katkıda bulunur.
  • B3 vitamini sayesinde, cildin nemli kalmasını sağlar.
  • B1 vitaminleri antioksidan özellikler taşır. Kuru maya maskesinde yer alan B1 vitamini ile ciltteki ölü hücreler atılır. Yaşlanmayı önler ve cilt lekelerini giderir.
  • Kuru maya potasyum içerdiğinden, ciltte pullanma ihtimalini ortadan kaldırır. Aynı zamanda cildinizin kurumasını önler.
  • Egzama kaşıntılarını giderici özelliğe sahiptir.
  • Cildinizin oksijen almasını sağlayıp daha nemli ve canlı olmasında etkilidir.
  • Düzenli olarak uygulanan kuru maya maskesi kırışıklık önleyici özelliğiyle cildinizin daha sağlıklı kalmasında etkilidir.

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egzama cilt bakımı cilt maya
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