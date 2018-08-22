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Putin'den ABD'nin Rusya'ya yaptırım kararına sert tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 22.08.2018 18:45 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin ülkesine karşı uyguladığı yaptırımların, "Rusya gibi bir ülkeye yaptırım uygulamanın hem beyhude hem de ters tepecek bir çaba olduğunu" vurguladı.

Putin'den ABD'nin Rusya'ya yaptırım kararına sert tepki

Romanya'daki NATO üssünden havalanan iki İngiliz Typhoon savaş uçağı, iki Rus jetini gökyüzünde durdurdu.

İNGİLİZ SAVAŞ UÇAĞI, RUS JETLERİN DURDURDU

İngiltere, Karadeniz'deki NATO hava sahasının yakınında Rus Su-30 Flanker jetlerinin engellendiğini açıkladı. İngiliz Typhoon savaş uçakları, geçen ay da Karadeniz üstünde Rus jetlerinin önünü kesmişti.

VLADMİR

"ORDUMUZU GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Rusya lideri Vladimir Putin, askeri varlığını Rus sınırlarına doğru yaklaştıran NATO'ya karşılık olarak Rus ordusunun da kendi altyapısını güçlendireceğini belirtip bunun doğal olduğunu ifade etti.

Putin, "NATO'nun askeri alt yapıları Rusya sınırına doğru hareket ediyor. Elbette biz de kendi altyapımızı güçlendireceğiz" dedi.

PUTİN'DEN ABD YAPTIRIMLARINA TEPKİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin ülkesine karşı aldığı yeni yaptırım kararlarına ilişkin olarak, "Rusya gibi bir ülkeye yaptırım uygulamanın hem beyhude hem de ters tepecek bir çaba olduğunu" vurguladı.

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