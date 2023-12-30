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Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni yıl mesajı

30.12.2023 15:01 | Son Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl mesajı gönderdi.

Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni yıl mesajı

Kremlin’den bugün yapılan açıklamada, Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl tebriklerini göndererek, son zamanlarda Rusya ile Türkiye arasında çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesi için önemli adımlar atıldığı vurgulandı. Mesajda, iki ülkenin bölgesel çatışmaların çözümüne katkıda bulunduğu, ortak çabalarla büyük enerji ve altyapı projelerinde birlikte çalıştığı ifade edildi. Putin’in mesajında “Gelecek yıl Moskova ve Ankara, Avrasya kıtasında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla dost halkların yararına çeşitli alanlarda ikili siyasi diyalog ve verimli işbirliği kurmaya devam edecek” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan putin
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