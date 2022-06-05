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  4. Putin'den gözdağı! "Amaç çatışmaları uzatmak" diyerek duyurdu... "Henüz hedef almadığımız..."

Putin'den gözdağı! "Amaç çatışmaları uzatmak" diyerek duyurdu... "Henüz hedef almadığımız..."

05.06.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak gelişmelerin yaşanmaya devam ettiği Rusya-Ukrayna savaşında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den ‘gözdağı’ niteliği taşıyan bir açıklama geldi. Putin, ABD’nin aldığı Ukrayna’ya Ukrayna’ya yönelik uzun menzilli füze gönderilmesi kararının amacının “çatışmaları uzatmak” olduğunu savundu. Öte yandan Putin, Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler verilmesi durumunda Moskova’nın yeni hedefler vuracağı konusunda da uyarı yaptı.

Putin'den gözdağı! "Amaç çatışmaları uzatmak" diyerek duyurdu... "Henüz hedef almadığımız..."

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken ABD'nin "uzun menzilli füze" kararından sonra önemli bir gelişme yaşandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz Salı günü Ukrayna’ya "daha gelişmiş roket sistemleri ve mühimmat" gönderileceğini duyurmasının ardından açıklamada bulundu.

"SALDIRACAĞIZ"

Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamada, ABD’nin aldığı Ukrayna’ya yönelik uzun menzilli füze gönderilmesi kararının amacının “çatışmaları uzatmak” olduğunu savunarak, “Füzeler Ukrayna’ya verilirse, elimizdeki silahlarımızı kullanarak henüz hedef almadığımız tesislere saldıracağız” dedi. (İHA)

putiniç

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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