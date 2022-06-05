Putin'den gözdağı! "Amaç çatışmaları uzatmak" diyerek duyurdu... "Henüz hedef almadığımız..."

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken ABD'nin "uzun menzilli füze" kararından sonra önemli bir gelişme yaşandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz Salı günü Ukrayna’ya "daha gelişmiş roket sistemleri ve mühimmat" gönderileceğini duyurmasının ardından açıklamada bulundu.

"SALDIRACAĞIZ"

Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamada, ABD’nin aldığı Ukrayna’ya yönelik uzun menzilli füze gönderilmesi kararının amacının “çatışmaları uzatmak” olduğunu savunarak, “Füzeler Ukrayna’ya verilirse, elimizdeki silahlarımızı kullanarak henüz hedef almadığımız tesislere saldıracağız” dedi. (İHA)





