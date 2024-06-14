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  4. Putin'den müzakere çağrısı! Ukrayna'ya bu şartları koştu

Putin'den müzakere çağrısı! Ukrayna'ya bu şartları koştu

14.06.2024 14:12
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yla müzakerelere başlayabileceklerini belirtti. Putin müzakere için Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekilmesini ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesini şart koştu.

Putin'den müzakere çağrısı! Ukrayna'ya bu şartları koştu

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'daki savaşa ilişkin önemli bir açıklama geldi. Putin, Ukrayna'nın 4 bölgeden çekilmesi ve NATO üyeliğinden vazgeçilmesi durumunda müzakerelerin başlayabileceğini ifade etti.

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4 BÖLGEYİ İŞARET ETTİ

Putin, Ukrayna’nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO’ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde müzakerelere başlayabileceklerini söyledi.

"ÇATIŞMALARI SONLANDIRMAYI TEKLİF EDİYORUZ"

Putin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya bugün tekrar gerçek bir barış teklifi yapıyoruz. Geçici ateşkesi sağlamayı ve meseleyi dondurmayı değil, çatışmaları sonlandırmayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Putin İsviçre'deki konferansa davet edilmediklerini ifade ederek, "Rusya olmadan, bizimle açık ve sorumlu bir diyalog kurmadan, Ukrayna ve Avrupa güvenliği konusunda çözüm bulunması imkansız" dedi.

(AA)
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna putin
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