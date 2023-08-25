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  4. Putin'in ardından Lukaşenko'dan da Prigojin açıklaması geldi! Gündem olacak sözler: 'Prigojin'i uyardım'

Putin'in ardından Lukaşenko'dan da Prigojin açıklaması geldi! Gündem olacak sözler: 'Prigojin'i uyardım'

25.08.2023 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya, Wagner lideri Prigojin'in ölümünü konuşuyor. Rusya'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Prigojin ile ilgili olarak Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan açıklama geldi. Prigojin’e güvenlik garantisi vermediğini ifade eden Lukaşenko, Prigojin ve Utkin ile önceden görüştüğünü, "Beyler, dikkat edin" diyerek uyardığını söyledi.

Putin'in ardından Lukaşenko'dan da Prigojin açıklaması geldi! Gündem olacak sözler: 'Prigojin'i uyardım'

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin, Rusya'nın Wagner kamplarını bombaladığı iddiasıyla bir isyan hareketi başlatmıştı. Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nı sorumlu tutan Prigojin'e bağlı Wagner askerleri, Moskova'ya doğru harekete geçmişti. Daha sonra Putin ve Prigojin arasında varılan anlaşma sonrası Wagner, Rus topraklarını terk ederek Belarus'a yerleşmişti.

23 Ağustos’ta Wagner'e ait 2 uçaktan biri Moskova’dan St. Petersburg'a uçtuğu sırada bilinmeyen bir nedenle düştü. Düşen uçakta olduğu belirlenen Evgeny Prigojin'in hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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LUKAŞENKO: 'PRİGOJİN'E GÜVENLİK GARANTİSİ VERMEDİM'

Prigojin'in hayatını kaybetmesi sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin'in ardından Lukaşenko'dan da bir açıklama geldi. Lukaşenko, “Prigojin’e güvenlik garantisi vermedim. Prigojin'in güvenliğinden sorumlu olan kişi ben olmamalıyım. İlk şey bu. İkincisi ise bu hiç tartışılmamalı bile” dedi.

WAGNER AÇIKLAMASI

"Wagner askerlerinin Belarus’ta kalmasında sakınca yok" diyen Lukaşenko, “Wagner Belarus’ta yaşadı, yaşıyor ve yaşayacak. Grubun merkezi burada kalıyor. Bu gruba ihtiyacımız olduğu sürece bizimle yaşayacak ve çalışacaklar” şeklinde konuştu.

LUKAŞENKO PRİGOJİN VE UTKİN'İ ÖNCEDEN UYARMIŞ

Prigojin ve sağ kolu Dmitriy Utkin ile önceden görüştüğünü ve ikiliye “Beyler, dikkat edin” dediğini söyleyen Luakşenko, Prigojin’in uyarılarına kulak asmadığını belirtti. Kremlin’in Prigojin’i öldürdüğü iddiaları hakkında da konuşan Lukaşenko, ”Putin'i tanıyorum, bir şeyler hesaplıyor ve çok sakin. Putin'in bunu yaptığını, suçlunun Putin olduğunu hayal edemiyorum. Bu çok kaba ve profesyonellikten uzak bir iş.” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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