Putin’in nükleer bombardıman uçağı Ukrayna semalarında!

TU-160 stratejik bombardıman uçağı, Batı Rusya semalarında görüntülendi. Moskova ile Ukrayna sınırı arasındaki Kaluga bölgesinden gelen bu görüntülerde TU-160'a dört Rus savaş uçağı ve bir yakıt ikmali uçağı eşlik ediyordu.

MYNET-DIŞ HABER

AÇIKLAMA YOK

Moskova'daki Savunma Bakanlığı’ndan görüntülere dair bir açıklama gelmedi. Öncesinde daha büyük Tu-95'ler, Ukrayna'daki nükleer olmayan silahlarla, özellikle Kh-55 ve Kh-101 havadan fırlatılan seyir füzeleriyle hedefleri vurmak için birkaç kez kullanılmıştı.

Rusya'nın son saldırıları Kiev ve Lviv gibi büyük şehirlerde yoğunlaştı. Cumartesi günü yine Tu-95'lerin batı Rusya'daki Smolensk bölgesi üzerinde uçtuğunu gösteren birçok görüntü ortaya çıkmıştı.



