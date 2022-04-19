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Putin’in nükleer bombardıman uçağı Ukrayna semalarında!

19.04.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vladimir Putin’in nükleer bombardıman uçaklarından biri, Ukrayna sınırına yakın bir yerde uçarken kameralara yakalandı. Şoke eden görüntüler büyük yankı uyandırdı. Moskova Savunma Bakanlığı henüz görüntülere dair bir açıklamada bulunmadı. Görüntülerde bir çok bombardıman tipi uçağın görüldüğü bunların bazılarının nükleer bomba uçağı olduğu iddia edildi.

Putin’in nükleer bombardıman uçağı Ukrayna semalarında!

TU-160 stratejik bombardıman uçağı, Batı Rusya semalarında görüntülendi. Moskova ile Ukrayna sınırı arasındaki Kaluga bölgesinden gelen bu görüntülerde TU-160'a dört Rus savaş uçağı ve bir yakıt ikmali uçağı eşlik ediyordu.

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Moskova'daki Savunma Bakanlığı’ndan görüntülere dair bir açıklama gelmedi. Öncesinde daha büyük Tu-95'ler, Ukrayna'daki nükleer olmayan silahlarla, özellikle Kh-55 ve Kh-101 havadan fırlatılan seyir füzeleriyle hedefleri vurmak için birkaç kez kullanılmıştı.

NÜK

Rusya'nın son saldırıları Kiev ve Lviv gibi büyük şehirlerde yoğunlaştı. Cumartesi günü yine Tu-95'lerin batı Rusya'daki Smolensk bölgesi üzerinde uçtuğunu gösteren birçok görüntü ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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