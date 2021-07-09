Qualcomm kendi telefonunu duyurdu! İşte özellikleri ve fiyatı

Qualcomm, Snapdragon işlemciler üretiyor ve bu işlemciler birçok Android akıllı telefonda kullanılıyor. Hatta son zamanlarda çıkan amiral gemilerinde Snapdragon 888 işlemciler yer alıyor ve böylece cihazlar iPhone 12'ye karşı bir nevi "performans savaşı" veriyor. Ancak Qualcomm, telefonların en önemli parçası olan işlemcileri üretmesine rağmen, kendi markası altında akıllı telefonlar üretmiyor. Ancak bu durum ASUS'un da elinin değmesiyle hayata geçen "Smartphone for Snapdragon Insiders" ile değişti.

"SMARTPHONE FOR SNAPDRAGON INSIDERS" TANITILDI

Qualcomm, "Smartphone for Snapdragon Insiders" adını taşıyan kendi akıllı telefonunu duyurdu. ASUS iş birliği ile ortaya çıkan telefon, adından da anlayabileceğiniz üzere Snapdragon Insiders topluluğuna özel bir telefon. Telefonun teknik özellikleri ise oldukça dikkat çekici.

QUALCOMM'UN AKILLI TELEFONUNUN ÖZELLİKLERİ

"Smartphone for Snapdragon Insiders", 2021 model amiral gemisi bir Android telefon ile benzer özelliklere sahip. Android 11 işletim sistemi ile gelen telefon, 6.78 inç 144 Hz Samsung OLED ekrana sahip. Qualcomm'un 3D Sonic Sensor Gen 2 teknolojisini kullanan parmak izi okuyucusu ise telefonun ekranının altında değil, arka panelinde yer alıyor. Bu da oldukça ilginç görünüyor. Ayrıca telefon ilginç bir şekilde Qualcomm'un son duyurduğu Snapdragon 888 Plus işlemcisi ile değil, Snapdragon 888 ile geliyor.

Qualcomm'un akıllı telefonu, arka kısmında üçlü bir kamera kurulumunu bir araya getiriyor. Bu kameralar 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 8 MP 3x telefoto kamera olarak görev yapıyorlar. Ön tarafta ise ince çerçeveye yerleştirilmiş 24 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası var.

İŞTE QUALCOMM İMZALI TELEFONUN FİYATI

512 GB depolama alanı, 16 GB RAM ve Quick Charge 5.0 destekli 4.000 mAh pil sunan Smartphone for Snapdragon Insiders'ın fiyatı ise 1.499 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Kutusundan Master & Dynamic imzalı Snapdragon Sound teknolojisine destekleyen bir kablosuz kulaklık çıkan telefon sınırlı sayıda üretilecek.

