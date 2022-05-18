Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Her kanepenin özel gereksinimlere göre hazırlanan kendine özgü özellikleri vardır. Bu özellikler küçük sevgi dolu bir kanepeye mi, yoksa daha büyük bir kanepeye mi ihtiyacınız olduğuna karar vermenize yardımcı olabilir. Evcil hayvanınız veya çocuğunuz varsa leke tutmayan kolay temizlenebilir kumaşla tasarlanan kanepeleri seçmek önem taşır. Gelin, özel bir tasarımcının ürünleri kadar şık ve güzel kanepe alternatiflerine birlikte bakalım.

1. Inmobiland Deri İtalyan Chester Üçlü Kanepe

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Son derece şık ve zarif olan Inmobiland Deri İtalyan Chester Üçlü Kanepe, koyulduğu her köşeye güzellik katar. Fırınlanmış gürgen ağacından oluşan iskeleti ile kaliteden ödün vermez. Temizliği kolay hâle getiren silinebilir kumaşı birinci kalite suni deriden olduğu için zamandan kazanırsınız. Ürün, oturduğunuz andan itibaren rahatlığıyla tüm günün yorgunluğunu unutturur. Kanepenin sünger yapısı orta sertlikte tasarlanarak vücut şeklinizi alır ve iskelet sisteminizde oluşabilecek ağrıların önüne geçer. Ürünün ahşap ayakları, hem doğal görünümlü hem de uzun ömürlüdür. Kalabalık aileler göz önünde bulundurularak tasarlanan kanepe, 230 santimetreye varan genişlik imkânı sunuyor.

2. İpek Mobilya Daisy 3'lü Kanepe

Yüksek kalite önceliği ile tasarlanan Daisy 3'lü Kanepe, mavi renkli birinci kalite silinebilir kumaştan üretilir. Ürünün makaslı ve sandıklı olması, yerden tasarruf etmenizi ve ekstra depolama alanı sağlar. Yataklı bir kanepe olmasıyla sizi yatılı misafirleriniz için yatak arama yükünden kurtarır. Sırt ve oturma kısmında yer alan ve kaliteli çelik tellerden imal edilen bonel yay, konfor sağlama amacıyla ürüne yerleştirilmiştir. Evde kalıp günün yorgunluğunu atmak isteyen kişiler için ürün, 18 dns kaliteli sünger ve termovat elyaf ile üretilmiştir. Yumuşacık kırlentlere de sahip olan bu kanepeye mutlaka göz atmalısınız.

3. Homedora Andre Köşe Koltuk Takımı

Haki rengin güzelliği sizi mest ederken yaşattığı konfor ile vücudunuza da iyi gelecek olan Homedora Andre Köşe Koltuk Takımı ile kalabalık misafirlerinizi rahatça ağırlayabilir veya rahat bir uyku çekebilirsiniz. Temizliği kolay ve zahmetsiz olan ürünün, silinebilir kumaşla tasarlandığını ve alerjik kişiler için kanepede kanserojen olmayan antibakteriyel malzemeler kullanıldığını söyleyebiliriz. Ürünün oturma ve sırt kısmında yay olmaması uzun saatler boyunca acı hissetmeden oturup zaman geçirmenizi sağlar. İçerisinde üç adet kırlent bulunduran ürün, 202 santim genişliğe ve 52 dns granül süngere sahip. Tüm günün sıkıntı ve yorgunluğunu kısa sürede yok edecek bu kanepeye mutlaka şans vermelisiniz.

4. Ghost 3'lü Koltuk

Modern ve lüks bir anlayışla üretilen Ghost 3'lü Koltuk, çağdaş bir mobilya takımı ile kullanıldığında bulunduğu ortama şık ve zarif bir görünüm katarak hayallerinizi gerçeğe çeviriyor. Dönüştürülebilen yapısı sayesinde kanepenizi yatak şekline getirebilirsiniz. Ürünün iskeletinin gürgen olması, koltuğu uzun yıllar boyunca kullanma olanağı sunuyor. Ürünün rahatlığı arttırmayı planlayarak tasarlanan sırt kısmını saran dikişli ve yumuşak dokusu, sizi stresten uzaklaştırıyor. 235 santim genişliğe sahip olan koltuk, birden fazla kişinin rahatlıkla oturmasına imkân tanıyor. Beyazın şıklığını ve kalitenin rahatlığını fazlasıyla hissetmek istiyorsanız bu ürün tam size göre!

5. RELAX 3'lü Koltuk

İhtişamlı görüntüsü ve zarif detayları olan Relax 3'lü Koltuk, "Kalite ve estetik bizden, rahatlığınızı ve konforunuzu ayarlamak sizden." sloganıyla konforlu ve çok fonksiyonlu bir kullanım vadediyor. Evinize modern bir görünüm getirecek olan bu kanepe, metal malzeme kullanarak tasarlanıp rahatlığınızı azaltmaması için mekanizmasız olma özelliği taşıyor. Ürün, yataksız olmasına rağmen rahatlamak isteyeceğiniz anlarda 35HR (danste) sünger yapısıyla size az zamanda maksimum rahatlama hissi sağlıyor. Relax 3'lü Koltuk, su itici ve kolay temizlenebilen nubuk kumaş yapısıyla temizlik ve hijyen konusunda avantaj sağlayarak sizi uzun süren temizlik derdinden kurtarıyor.

6. QWELL CONCEPT Oslo 3'lü Koltuk

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Poliüretan ve akrilik türevlerinden oluşan polyester içerikli kumaş kullanılarak üretilen Qwell Concept Oslo Üçlü Koltuk, 230 santim genişliği ile evinizin baş köşesine görkemli görüntüsüyle şıklık katar. Sırt bölgesinde yer alan hareketli mekanizma sayesinde kanepe, keyfinize göre ayarlanabilir. Orta sert yumuşaklığa sahip 28 dansite süngerler ile döşenen minderlere ek olarak sırt minderi de boncuk silikon elyaf ve kırpıntı süngerden üretilen ürün, size eşsiz bir konfor sağlar. Olası bir aksilik sonucu yaşanan sıvı teması nedeniyle kolayca kirlenen ve zor temizlenen kanepelerin aksine bu ürünü kolayca temizleyebilirsiniz. Mavi tonlarının hâkim olduğu, dayanıklı ahşap ayaklara sahip olan kanepeyi çok seveceğinize eminiz.

7. Dekoro Krem İkili Yataklı Kanepe

Dekoro Krem İkili Yataklı Kanepe, doğal ve birinci sınıf malzemeler kullanılarak çok fonksiyonlu olarak üretilir. 121 santim genişliğe sahip ekru renkli kanepe, orta sert yumuşaklığı ve polyester kumaşı ile evinizin görünümüne sadelik ve güzellik getirir. İskeletinde metal materyal kullanılan kanepe, sahip olduğu 5 ayrı kademe ile istediğiniz gibi en rahat pozisyonu seçmenizi sağlar. Gerçek Japon malı olan makasları sayesinde ürün, 60.000 kez açılıp kapanmaya dayanıklı. Düğmesiz ve yıkanabilir olan sırt minderini ihtiyaç duyduğunuz zaman yer yatağı olarak kullanabilirsiniz. Tasarımıyla evinize modern esintiler getirecek bu ürüne mutlaka göz atın.

8. Evdemo Gri Safir 3'lü Kanepe

Sade ve zarif bir tasarım ile her türlü oturma grubuna uyum sağlayabilen ve bir kanepeden istediğiniz bütün özellikleri hizmetinize sunan Evdemo Gri Safir 3'lü Kanepe, evinize çok yakışacak. Rahatınıza son derece önem veren ürünün sırt ve oturma kısmı yay içermez. Orta sert oturum yumuşaklığına sahip nubuk kumaşla döşenen kanepenin bulunduğu yer, ahşap ayakları sayesinde kolayca temizlenebilir. Kanepenin 52 dns granül süngeri her anınıza konfor katar. Ürün, antikanserojen ve antibakteriyel malzemeler ile üretilerek çevre dostu ve çocuk sağlığını önemser.