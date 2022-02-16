Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korse markaları ve çeşitleri

Düzenli spor yapmak ve doğru beslenmek elbette sağlıklı bir vücuda sahip olmak için oldukça önemli. Bunlara ek olarak korse kullanarak da formda ve güzel bir görünüm kazanabilirsiniz. Tabii bu noktada "Korse nedir?" diye düşünüyor olabilirsiniz. Korse, fazlalıkları saklayarak şık bir görünüm sunan, sırt desteği sağlayan, bel ağrılarını azaltan ve bel bölgesini incelten hatta sarkmaları bile önleyen bir vücut giysisi. Siz de vücudunuzu şekillendirmek için "En iyi korse hangisi?" diye merak ediyorsanız sizin için hazırladığımız en iyi korse markalarının yer aldığı listemize göz atabilirsiniz. Beğendiğiniz modelleri güvenle satın alabilirsiniz. İşte, duruşunuza estetik bir dokunuş katacak birbirinden kaliteli korseler!

1. Sunduğu özelliklerle "Yok artık!" dedirtiyor

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Her özelliğiyle dört dörtlük bir korse modeli arıyorsanız YAMUNA KORSE, tereddütsüz alabileceğiniz en iyi korse markalarından biri. Ürünün duruş pozisyonunuzu destekleyen 7 adet baleni, sıkılaştırıcı etkisiyle tüm gün dik durmanızı sağlar. Ayarlanabilen üçlü ön kopçasıyla korseyi rahatça giyip çıkarabilirsiniz. Üç katmanlı yapısı bulunan korsenin alt katmanı pamuklu olduğu için kuru kalmanızı sağlar. Böylece terlediğinizde bile en ufak bir ıslaklık hissetmezsiniz. İki beden ince gösteren korseyi düzenli kullanırsanız incelmenin kalıcı olduğunu görebilirsiniz. Kaliteli korsenin bir başka özelliği de askılı tasarımı. Bu sayede giyildiğinde sıkıştırma sonucu sırt bölgesinde oluşabilecek taşmaları gizler. Şık ve modern görünümünün yanı sıra tüm kıyafetlerin altına sutyeninizle de giyebileceğiniz bir rahatlık sunar.

2. Tam beş bölgede etkili incelmek isteyenler için özel üretim

Düzenli kullanımda 5 bölgede birden fit bir görünüme kavuşacağınız en iyi korse markasıyla karşınızdayız, MİSTİRİK Sıkılaştırıcı Korse! Dikişsiz örgü teknolojili ürünün en önemli özelliği; karın, basen, sırt, bel ve yan bölgelere farklı basınçlar uygulaması. Bu sayede vücudunuz, kum saati görünümüne sahip olabilir. Ürün, push up etkisi ve yağların erimesini sağlamasının yanı sıra sırt bölgesinde oluşan fazlalıkların giderilmesine de yardımcı olur. Gün boyunca rahatlıkla kullanabileceğiniz sıkılaştırıcı model, her kadının dolabında bulunması gereken ve kıyafetlerin altından belli olmayan kurtarıcı korse çeşitlerinden biri. Üstelik ütü gerektirmez. İki farklı rengi ve geniş beden skalasından kendinize uygun ürünü kolayca bulabilirsiniz.

3. Bu modelle hem fazla yağlardan hem selülitlerden kurtulmak mümkün

"Karın bölgesindeki selülitleri azaltmak için en iyi korse hangisi?" diye sorarsanız size OBEV Bel Korsesi’ni tavsiye edebiliriz. Sauna etkisi yaratan ürün, sadece selülitli bölgelerin giderilmesine değil aynı zamanda karın bölgesinde oluşan yağların yakılmasına da yardımcı olur. Yağ yakımını hızlandıran termal bel korsesi, her bedene uyum sağlayan ve kolayca ayarlanabilen tasarımı sayesinde kilonuz ne olursa olsun "Üzerime olur mu?" kaygısı yaşamadan gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz bir model. Karın ve göbek bölgesini hızlıca toparlayan korseyi tüm kıyafetlerinizin altından rahatça giyebilirsiniz. Ayrıca inceltme konusunda en iyi korse modelleri arasında yer aldığı için tükenmeden sepetinize ekleyebilirsiniz.

4. Rahatlığıyla üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz korseli bir tayt modeline ne dersiniz?

Tayt görünümüyle rahatça kullanabileceğiniz bir korse modeli arıyorsanız inceltici ve toparlayıcı özelliğiyle MİSTİRİK markasının yüksel bel çift silikon şeritli korse taytını mutlaka denemelisiniz. Şekillendirici yapısı sayesinde ürünü giyer giymez bacak, basen ve göbek bölgesinde en az iki beden inceldiğinize tanık olabilirsiniz. Yeni nesil dikişsiz örgülü korse, çift katlı özel dokumasıyla karın çevresini gözlerinize inanamayacağınız bir şekilde toparlar. Üstelik korsenin bel kısmında yer alan özel çift kat silikonlu şerit, ürünün kaymasına izin vermez. Bu sayede dilediğiniz spor aktivitesini de özgürce yapabilirsiniz. Ayrıca korsenin üretiminde %700 kat daha esneme özellikli orijinal Latex kumaşı kullanılır.

5. Şık ve kusursuz tasarımlı korse, modanın kurallarını yeniden yazıyor

Şöyle vücut hatlarınızın kıvrımlarını ortaya çıkaracak aynı zamanda karın bölgenizi düzleştirecek modern tasarımlı ve kaliteli bir korseye ne dersiniz? Bu fikir hoşunuza gittiyse Woboren Steampunk Gotik Dantel Korse’yi mutlaka incelemelisiniz. Kum saati şeklini andıran korseyi hem özel partilerde hem günlük kombinlerde değerlendirebilirsiniz. Suni deri üzerine işlenen dantel detaylarıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan korse, karın bölgesini de düzleştirerek kusursuz bir görünüm elde etmenizi sağlar. Üstelik korsenin sırt tarafında bulunan düğmeleri sayesinde göğüs ve bel ölçülerinize uygun bir şekilde kolayca ayarlayabilirsiniz. Ayrıca korse çeşitleri arasında şık tasarımıyla göz kamaştıran ürünün korse, G-string ve ayarlanabilen jartiyer olmak üzere üç parçadan oluştuğunu da belirtelim. Modern korseyle ister gündüz ister akşam katılacağınız tüm davetlerin parlayan tek yıldızı olacağınız ise garanti!

6. Deve tüylü korsenin yüzyıllık dillere destan sırrı ortaya çıktı

Bel ağrılarınızı dindirecek hem şık hem rahat bir korse düşünün. Öyle ki gelmiş geçmiş tüm korselere taş çıkaran sağlam bir kumaş yapısı olsun. Elastik yapısıyla vücudu sarıp sarmalarken bel, karın ve böbrek bölgesini sıcacık tutsun. Tüm bu özelliklere sahip Lavinya Deve Tüyü Bel Korse, vücut ısısını dengede tutan en iyi korse markası diyebiliriz. Devetüyü kumaşıyla sıcaklık sağlayan ve basınç uygulayan ürün, sadece kas ve romatizma ağrılarının giderilmesinde değil gaz sancıları için de kullanılabilir. Üstelik esnekliği sayesinde kollarınızdan ya da bacaklarınızdan geçirerek kolayca giyip çıkarabilirsiniz.

7. Kumaş yapısının nefes aldıran özellikte olması da oldukça önemli

En iyi korse modellerinde olması gereken özelliklerden biri, nefes alan ve terletmeyen kumaş. Böylece korse uzun saatler üzerinizde kalsa bile cildiniz nefes alabilir. Kıyafetlerinizin altından rahatça giyebileceğiniz ve tüm gün kullanabileceğiniz bir korse modeli arıyorsanız Baim Orta Sıkı Korse Şort, nefes aldıran kumaş yapısıyla tam size göre! Şort tasarımlı korse, alt karın bölgesinin toparlamakla kalmaz aynı zamanda kalçanızın dik görünmesini de sağlar. Sıkmadan saran siyah renkli korse, kum saati görünümünü destekleyen yapısıyla en iyi korse modelleri arasında yer alır.

8. Gelelim çeyiz sandığının en şık parçasına

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En iyi korse çeşitleri arasında yer alan G kordonlu FeelinGirl Korse, çeyizin olmazsa olmaz modellerinden biri. Şık görünümlü modelin ön kısımda bulunan çıtçıtlar ve sırt detayındaki bağcıklar, vücut ölçünüze göre kolayca ayarlanabilir. Bedeniniz ne olursa olsun şık tasarımlı korseyi tercih ederek vücut hatlarınıza kusursuz bir görünüm kazandırabilirsiniz. Üstelik 8 farklı renk alternatifinden dilediğinizi seçebilir, tüm kıyafetlerinizle kombinleyebilirsiniz. Ürün, en kaliteli korse markaları arasında yer aldığından düğün hazırlığı yapan kadınların en çok tercih ettiği modellerden biri. Çabuk tükenebileceğinden sepetinize eklemek için geç kalmayın deriz.

9. Kamburluk, tarihin tozlu sayfalarına karışıyor

Sürekli kambur durmak zamanla bel, sırt ve boyun kaslarının verimli çalışmamasına ve dolayısıyla şiddetli ağrılara neden olur. Özellikle masa başında uzun saatler geçiriyorsanız duruş pozisyonunuzu destekleyecek bir korse kullanmanız sizin için faydalı olabilir. Ankaflex markasının manyetik korsesi ise dik duruşu desteklemek için tasarlanan en iyi korse markalarından biri. Öyle ki 9 manyetik mıknatısı, sırt bölgenize yoğun bir terapi uygular. Dahası omurganızı 360 derece destekleyerek bel ve omuz bölgesinde oluşabilecek yoğun ağrılardan kurtulmanızı sağlar. Düzenli kullanımla duruş yapınızı düzeltebilecek özellikte bir model olduğunu söylemeden geçmeyelim! Üstelik korsenin bel ve omuz kısmında bulunan kemerler, vücut yapınıza göre kolayca ayarlanabilir. Spor yaparken rahatça kullanabileceğiniz korseyi çok beğeneceğinizden eminiz!

10. Crop tasarımlı bir korse mi? Evet, ta kendisi!

Son zamanların beğenilen trendleri arasında yer alan en iyi korse çeşitlerinden biri de Formeasy Kol ve Sırt Korse. Şıklığın ve sıkılaşmanın yeni adresi olarak beğeni kazanan ürünün en önemli özelliği, eşsiz tasarımı. Günlük tarzınıza yeni ve modern bir boyut kazandıracak korse, tasarımıyla dolabınızdaki en gözde parçalardan biri olmaya aday! Crop görünümlü model sadece sırt bölgenizdeki değil, kol bölgenizde oluşan fazlalıkların da toparlanmasına yardımcı olur. Ayrıca ön kopçaları sayesinde kolayca giyip çıkarılır. Bej ve siyah olmak üzere 2 renk seçeneği bulunan modelin %100 yerli üretim olması da cabası!