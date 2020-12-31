KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Rahim duvarı kalınlaşması neden olur? Belirtileri nasıl anlaşılır?

Rahim duvarı kalınlaşması neden olur? Belirtileri nasıl anlaşılır?

Perihan Gövel Perihan Gövel 31.12.2020 17:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rahim duvarı kalınlaşması neden olur? Belirtileri nasıl anlaşılır?

Tıp dilinde endometrial hiperplazi adıyla bilinen rahim duvarı kalınlaşması, kadın üreme organlarında yaşanan rahatsızlıklardan biri olarak bilinir. Rahim duvarı kalınlaşması neden olur gibi aklınıza takılan soruların cevapları bu yazımızda sizlerle.

Rahim duvarı kalınlaşması, rahmin olması gerekenden daha kalın bir yapıya dönüşmesi olarak anlatılabilir. Gebeliğe hazırlanan vücutlarda rahim duvarı normal halinden daha kalın bir yapıya bürünerek bebeğe sağlam bir yer hazırlamaya başlar. Hormonların hızlı değişimi vücutta da birtakım değişikliklerin yaşanmasına neden olur ve buna bağlı olarak bazı dengeler bozulabilir. Bir çeşit hormonal rahatsızlık olan rahim duvarı kalınlaşmasının nedenleri ve tedavi yöntemlerini birlikte inceleyelim.

Rahim Duvarı Kalınlaşması Belirtileri Nelerdir?

Adet Kanaması (Menstrüasyon) sürecinde vücut farklı bölgelerde ve miktarlarda hormon salgılamaya başlar. Rahmin incelip kalınlaşmasına yol açan bu hormonlar vajinal yolla dışarı atılır. Bazı denge bozuklukları sonucu kalınlaşmaya başlayan rahim, ilerleyen dönemlerde bazı sorunlara yol açabilir. Rahim duvarı kalınlaşması belirtilerinden bazıları şu şekilde gerçekleşir:

  • Her zamankinden daha uzun süre devam eden adet kanamaları
  • Eskiye nazaran yoğun kanama
  • Düzensiz ve ağrılı adet dönemleri
  • Menstrüasyon dönemi aralıklarında yaşanan koyu renkli akıntılar
  • 21 günden daha kısa süren periyod aralıkları

Rahim duvarı kalınlaşması bu maddeler dışında herhangi bir belirti ve şikayete neden olmadan da ortaya çıkabilir. Erken tanı ile her türlü rahatsızlığın önüne geçilmesi ve en az hasarla bu rahatsızlıkların atlatılması mümkündür. Kadın hastalıklarının hemen hepsinden düzenli jinekolojik kontroller aksatılmadan, hijyene önem verilerek korunma sağlanabilir.

Hangi Yaşlarda Rahim Duvarı Kalınlaşması Görülür?

Kadın hastalıkları günümüzde yaş ya da sosyal hareketlilik fark etmeden hemen herkeste görülmeye başlanmıştır. Rahim duvarı kalınlaşması yaşayanların genel dağılımına bakıldığında, menopoz döneminde yaklaşan ve adet döngüsü düzensiz ilerleyen kadınlarda daha sık ortaya çıktığı anlaşılır. Hormonal bozukluklar ya da geçirilen diğer hastalıklar da bu durumu tetikleyen etkenlerden bazılarıdır. Her hastalıkta olduğu gibi rahim duvarı kalınlaşmasında da genetik yatkınlık büyük rol oynar. Adet kanamaları normalden daha erken yaşta başlayan kişilerde görülme oranı yüksektir. Regl aralıkları kısa olan kişiler gibi normalden daha uzun süreli aralıklarda periyod dönemi geçiren kişiler de risk grubu içinde yer alır. Vücut bir bütündür ve her organ ve rahatsızlık birbirini etkilemektedir. Diyabet, obezite ve diğer bir kadın hastalığı olan polikistik over sendromu gibi rahatsızlıklar, rahim duvarı kalınlaşması yaşanmasına neden olabilir.

Rahim Duvarı Kalınlaşmasının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Halk arasında rahim duvarı kalınlaşması olarak bilinen endometrial hiperplazi, tedavi yöntemleri ve takviye gıdalar sayesinde iyileştirilebilir bir rahatsızlıktır. Progesteron hormon üretimini destekleyen gıdalar arasında domates, kabuklu kuruyemişler, ceviz, dereotu, ıspanak ve avokado gibi besinler yer alır. Bu gıdaların abartıya kaçmadan, yeterli miktarlarda tüketilmesi ile kesin çözüm olan medikal tedavi desteklenir. Böylece risk grubunda olan kişiler için hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir. İlaçlı tedavi uygulanacak kişinin yaşı, hormon düzeyi ve genital bölge durumu göz önüne alınır. Tüm bunlara ek olarak uzman doktorla genetik geçmiş hakkında bilinen her şey paylaşılmalı ve tedavi sırasında izlenecek sürecin hızlandırılması önemlidir. Çoğunlukla medikal yollarla tedavi edilen rahim duvarı kalınlaşması; krem, oral tablet, vajinal krem ya da rahim için araç gibi seçeneklerle kontrol altına alınır. Menopoz dönemi yaklaşan, doğum yapmayı düşünmeyen kadınlarda total histerektomi yöntemine başvurulabilir. Rahmin tamamen alınması anlamına gelen bu işlem, genç kadınlar tarafından dikkatle incelenmeli, geri dönüşü olmayan bir tedavi yöntemi olduğu unutulmamalıdır. Erken dönemde başlanan jinekolojik tedaviler, hastalığı kısa sürede ve sağlıklı atlatmanıza yardımcı olur. Tedavi için ilk başvurulacak kişinin uzman doktorlar olduğu unutulmamalı, daha önce hastalığı geçirmiş kişilerin yapacağı rahim duvarı kalınlaşması yorumlarına göre hareket edilmemesi gerektiği dikkate alınmalıdır.

Rahim Duvarı Kalınlaşmasının Önüne Geçmek Mümkün mü?

Yaş ilerlemesi ve menopoz döneminin yaklaşması sonucu artan endometrial hiperplaziye yakalanma riski, uygulanacak bazı işlemlerle geciktirilebilir ve uzun vadede önüne geçilebilir bir rahatsızlıktır. Menopoz dönemi ve sonrasında yaşanan östrojen eksikliğinin tamamlanması için kullanılan ilaçlar, progesteron ile desteklendiğinde etkili olur. Menstrüasyon dönemleri gün gün ve yoğunluk olarak dikkatli bir şekilde not alınmalı ve herhangi bir beklenmeyen durumla karşılaşıldığında en kısa sürede bir uzmanla görüşülmelidir. Adet düzensizliğinin ve yoğunluğunun önüne geçilmesinde hormon ve doğum kontrol haplarından destek alınıp bu dönemlerin düzenlenmesi mümkündür. Sadece kadın hastalıkları değil, diğer tüm sağlık sorunlarının da tetikleyicisi olan fazla kilo, rahim duvarında kalınlaşmaya neden olabilir. Diyetisyen eşliğinde sağlıklı bir şekilde verilen ve kontrol altında tutulan kilolar, hormonların anormal seyretmesini azaltır ve birçok hastalığın önüne geçmenize yardımcı olur.

Rahim Duvarı Kalınlığı Gebeliğe Engel mi?

Rahim duvarında kalınlaşma, hamilelik esnasında beklenen ve olması gereken bir durumdur. Embriyonun tutunabilmesi ve gelişimini rahat bir ortamda sürdürmesi için yastık görevi gören bu duvar, gebelik öncesinde beklenen kalınlığın üzerine çıktığında sorun yaratır. Ultrason aracılığı ile gözlemlenebilen rahim duvarı boyutu, hamilelik nedeni ile kalışmamışsa ve ilerleyen dönemlerde gebelik düşünülüyorsa, mümkün olan en kısa sürede tedavi edilmeli ve normal boyutlara gelmesi sağlanmalıdır. Uzman hekimler tarafından yapılan tahlil ve görüntülemeler sonucu önlem alındığında sağlıklı bir hamilelik süreci geçirilmesi için ilk adım atılmış olur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
Kadınların ortak sorunu: Dismenore Kadınların ortak sorunu: Dismenore
2021 yılında Akrep burcunu neler bekliyor? 2021 yılında Akrep burcunu neler bekliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Yeni işiyle şaşırttı! Hayranlarına müjdeyi verdi

Yeni işiyle şaşırttı! Hayranlarına müjdeyi verdi

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in acı günü

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in acı günü

Ünlü oyuncudan evlilik açıklaması!

Ünlü oyuncudan evlilik açıklaması!

Vajinal mantar nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır?

Vajinal mantar nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır?

Vajinal kuruluğa karşı kullanılıyor: Kayganlaştırıcı nedir? Kullanımı ve tercih sebepleri nelerdir?

Vajinal kuruluğa karşı kullanılıyor: Kayganlaştırıcı nedir? Kullanımı ve tercih sebepleri nelerdir?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Artık hamilelik pozlarıyla gündemde

Artık hamilelik pozlarıyla gündemde

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aldatıldığını gözlerinden anladı! Binlerce kişi bu olayı konuşuyor

Aldatıldığını gözlerinden anladı! Binlerce kişi bu olayı konuşuyor

Dakikalar içinde kar gibi bembeyaz yapıyor

Dakikalar içinde kar gibi bembeyaz yapıyor

'Çıplak' gelinlik tartışmaya yol açtı! Balayı için sakla

'Çıplak' gelinlik tartışmaya yol açtı! Balayı için sakla

Diğer Haberler

Kadınların ortak sorunu: Dismenore

Kadınların ortak sorunu: Dismenore

Kürtaj (küretaj) nedir? Nasıl yapılır?

Kürtaj (küretaj) nedir? Nasıl yapılır?

Liplift (dudak kaldırma) nedir? Kimler yaptırabilir?

Liplift (dudak kaldırma) nedir? Kimler yaptırabilir?

Serklaj ameliyatı nedir? Tanımı ve açıklaması nasıldır?

Serklaj ameliyatı nedir? Tanımı ve açıklaması nasıldır?

Anormal vajinal kanama nedir ve neden olur?

Anormal vajinal kanama nedir ve neden olur?

Vajinal kaşıntı nedir? Ne yapmak gerekir?

Vajinal kaşıntı nedir? Ne yapmak gerekir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.