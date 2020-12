Rahim duvarı kalınlaşması neden olur? Belirtileri nasıl anlaşılır?

Rahim duvarı kalınlaşması bu maddeler dışında herhangi bir belirti ve şikayete neden olmadan da ortaya çıkabilir. Erken tanı ile her türlü rahatsızlığın önüne geçilmesi ve en az hasarla bu rahatsızlıkların atlatılması mümkündür. Kadın hastalıklarının hemen hepsinden düzenli jinekolojik kontroller aksatılmadan, hijyene önem verilerek korunma sağlanabilir.

Hangi Yaşlarda Rahim Duvarı Kalınlaşması Görülür?

Kadın hastalıkları günümüzde yaş ya da sosyal hareketlilik fark etmeden hemen herkeste görülmeye başlanmıştır. Rahim duvarı kalınlaşması yaşayanların genel dağılımına bakıldığında, menopoz döneminde yaklaşan ve adet döngüsü düzensiz ilerleyen kadınlarda daha sık ortaya çıktığı anlaşılır. Hormonal bozukluklar ya da geçirilen diğer hastalıklar da bu durumu tetikleyen etkenlerden bazılarıdır. Her hastalıkta olduğu gibi rahim duvarı kalınlaşmasında da genetik yatkınlık büyük rol oynar. Adet kanamaları normalden daha erken yaşta başlayan kişilerde görülme oranı yüksektir. Regl aralıkları kısa olan kişiler gibi normalden daha uzun süreli aralıklarda periyod dönemi geçiren kişiler de risk grubu içinde yer alır. Vücut bir bütündür ve her organ ve rahatsızlık birbirini etkilemektedir. Diyabet, obezite ve diğer bir kadın hastalığı olan polikistik over sendromu gibi rahatsızlıklar, rahim duvarı kalınlaşması yaşanmasına neden olabilir.

Rahim Duvarı Kalınlaşmasının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Halk arasında rahim duvarı kalınlaşması olarak bilinen endometrial hiperplazi, tedavi yöntemleri ve takviye gıdalar sayesinde iyileştirilebilir bir rahatsızlıktır. Progesteron hormon üretimini destekleyen gıdalar arasında domates, kabuklu kuruyemişler, ceviz, dereotu, ıspanak ve avokado gibi besinler yer alır. Bu gıdaların abartıya kaçmadan, yeterli miktarlarda tüketilmesi ile kesin çözüm olan medikal tedavi desteklenir. Böylece risk grubunda olan kişiler için hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir. İlaçlı tedavi uygulanacak kişinin yaşı, hormon düzeyi ve genital bölge durumu göz önüne alınır. Tüm bunlara ek olarak uzman doktorla genetik geçmiş hakkında bilinen her şey paylaşılmalı ve tedavi sırasında izlenecek sürecin hızlandırılması önemlidir. Çoğunlukla medikal yollarla tedavi edilen rahim duvarı kalınlaşması; krem, oral tablet, vajinal krem ya da rahim için araç gibi seçeneklerle kontrol altına alınır. Menopoz dönemi yaklaşan, doğum yapmayı düşünmeyen kadınlarda total histerektomi yöntemine başvurulabilir. Rahmin tamamen alınması anlamına gelen bu işlem, genç kadınlar tarafından dikkatle incelenmeli, geri dönüşü olmayan bir tedavi yöntemi olduğu unutulmamalıdır. Erken dönemde başlanan jinekolojik tedaviler, hastalığı kısa sürede ve sağlıklı atlatmanıza yardımcı olur. Tedavi için ilk başvurulacak kişinin uzman doktorlar olduğu unutulmamalı, daha önce hastalığı geçirmiş kişilerin yapacağı rahim duvarı kalınlaşması yorumlarına göre hareket edilmemesi gerektiği dikkate alınmalıdır.