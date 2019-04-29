Rahim duvarı kalınlaşması nedir, nasıl oluşur, kimler risk altında?

Rahim, kadın üreme organlarından biri olarak alt karın boşluğunun da alt kısmında oturmuş şekilde ve hepimizin kendi yumruğu büyüklüğünde bir organ olup, temelde düz kaslardan ibaret olduğu söylenebilir. Ancak dış kısmı periton isminde ince bir zar ile örtülü, iç kısmı ise endometrium adı verilen farklı bir doku ile döşenmiştir.

HER BİR ADET DÖNGÜSÜNDE BİR YUMURTA HÜCRESİ BÜYÜR

Her bir adet döngüsünde, bir yumurta hücresi büyürken salınan östrojen hormonu etkisi ile rahmin iç boşluğunu döşeyen endometrium hücreleri sayıca çoğalma gösterir. Yumurtlama sonrası ise östrojen yerine progesteron hormonu baskın etki göstererek hücresel çoğalmayı sınırlar ve endometrium dokusunu daha dolgun hale getirerek olası bir gebeliğe hazırlamaya çalışır.

Eğer o adet döngüsünde döllenme oluşmadıysa bir noktadan sonra rahim iç duvarını döşeyen endometrium dokusu desteğini kaybederek kanama şeklinde dökülür ve adet kanaması olarak bildiğimiz dönem başlar, daha sonra da tüm bu döngü yeni baştan tekrar eder.

RAHİM DUVARI KALINLAŞMASI NASIL OLUŞUR?