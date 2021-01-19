Rahiplerin kendilerini canlı canlı mumyaladıkları dünyanın en ürkütücü turistik noktası

Japonya’da turistlerin ilgisini çekecek olayların ve mekanların neredeyse sonu gelmiyor. Antik harabelerden en modern teknolojilere, Fuji Dağı’nda Tokyo’ya şehir aşığı ya da özgür ruhlar için her şey var.

Ancak bazı turistlere göre Nirvana’ya ulaşmak için zorlu bir ruhsal ve fiziksel yolculuğa çıkabilmek için mumyalanmış keşişlerle dolu tapınakları ziyaret etmek daha ilginç olabilir.

ÖLÜMÜNE MEDİTASYON YAPAN RAHİPLER

News.com.au tarafından yayınlanan bir habere göre Japonya’nın kuzeyindeki tarihi tapınaklara dağılmış 16 Sokushinbutsu rahibi, turistler tarafından ziyaret edilebiliyor.

Bu keşişler, Budizm öğretisinin eski bir formu olan Shugendo’yu takip ediyordu. Bu rahipler, öldüklerinde bedenin biyolojik işlevini kısa ya da uzun vadeli durdurduğuna inanan Kukai adlı bir dokuzuncu yüzyıl keşişini kopyalamaya çalıştılar.

MUMYALANMIŞ 16 RAHİP VAR

Bu rahipler öldükten 5 milyon yıl sonra tekrar hayata döneceklerine inanıyor. Bu inanışta rahipler mumyalanma ve tapılma durumuna ulaşmak için yeryüzündeki neredeyse her zevkten vazgeçmek zorundaydı. Yolculuklarına tohum ve fındıktan başka hiçbir şey yemedikleri bir diyetle başlayan rahipler, vücutlarındaki fazla yağlardan kurtulmak için egzersiz yapıyordu.